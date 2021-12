Suso se une al grupo tras su lesión; Ocampos y Acuña, ausentes en la sesión

Segunda sesión de entrenamiento específica para preparar el Salzburgo-Sevilla con la novedad de la incorporación de Suso, que se ha unido al grupo y podría formar parte ya de la expedición a la ciudad austríaca este martes, aunque no esté para ser titular el miércoles.

Acuña, como era de esperar, tampoco se ha ejercitado hoy. Es esperable su baja en la cita trascendental de la Champions, aunque no parece que su lesión sea tan grave como podría haberse pensado en un principio. Asimismo, Ocampos no ha saltado al césped, al menos en la parte del entrenamiento abierta a la prensa, aunque su ausencia puede responder a un descanso técnico.

Suso no es titular en la Liga desde el empate en Mallorca. Posteriormente viajó a Pamplona pero no jugó y no fue citado para el derbi, jugó un rato ante el Alavés y ya causó baja en el Bernabéu y ante el Villarreal.

El gaditano debe subirse al carro en este mes de diciembre tan apretado, para entrar en la rotación de un equipo muy mermado de efectivos y con una carga continuada de esfuerzos para los titulares.

Será complicado que juegue en Salzburgo, aunque sí es probable que forme parte de la expedición y que pueda jugar un rato si lo ve necesario u oportuno Julen Lopetegui, que mañana dará una lista en la que seguirán de baja Jesús Navas, Lamela, En-Nesyry y, con toda seguridad, Acuña.