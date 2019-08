Después de un mes de julio repleto de novedades, el de agosto aparece nebuloso ante quienes trabajan en la confección de la plantilla del Sevilla. Una buena parte de las operaciones que se imaginaban a finales de mayo ya están realizadas, pero, del mismo modo, otras muchas permanecen estancadas. El capítulo de las salidas está siendo espinoso para Monchi, que aún debe deshacerse de varios jugadores que no cuentan para el entrenador.

Mientras permanece atento a la situación de Nolito, el Celta de Vigo sondea otras opciones dentro del plantel del Sevilla. Según apuntan varios medios, el cuadro celeste está interesado en hacerse con los servicios de Roque Mesa para reforzar su medular. La Voz de Galicia avanza incluso que las negociaciones por el canario ya han comenzado.

Mesa, que no cuenta para Lopetegui, encaja en el perfil de pivote que busca el cuadro vigués

Mesa, que no entra en los planes de Julen Lopetegui, fue uno de los cinco jugadores que no viajó junto al resto de la plantilla a Alemania, donde el equipo ha hecho un stage de diez días. En ese plazo, ni el canario ni Amadou, ni Gnagnon ni Arana han conseguido encontrar un destino. Y únicamente Aleix Vidal –que fue cedido al Alavés– conoce dónde jugará la temporada que viene.

En el caso de Mesa, han sido varios los clubes que han preguntado por él, pero propuestas como la del Genoa, que pretendía su cesión, no han fructificado. Y ahora entra en escena el Celta.

El equipo gallego está buscando un pivote en esta ventana estival y Mesa entra dentro del perfil deseado por su secretaría técnica. La lesión de rodilla que arrastra el turco Okay Yokuslu y las dudas respecto a Marc Beltrán han llevado a Fran Escribá a probar al central Jorge Sáenz en la posición durante la pretemporada. Algo que ha empujado a los vigueses a agilizar la incorporación de un acompañante de Lobotka.

Mesa llegó al Sevilla en enero de 2018, pero nunca disfrutó de continuidad en el cuadro nervionense. El ex jugador de Swansea o Las Palmas disputó 1.742 minutos la campaña pasada en la Liga. Apenas 73 disputó su compañero Nolito, cuya situación ahora es muy diferente. Si a principios de verano se lo dibujaba como uno de los descartes evidentes, el atacante sanluqueño lleva toda la pretemporada empujando a Lopetegui a confiar en él. Es sabido que el Celta no lo ha perdido de vista, pero el Sevilla no contempla el regalarlo y su hat trick ante los reservas del Hoffenheim pone aún más sal al asunto.

Mientras tanto, jugadores como Sergi Gómez siguen sin resolver su situación. El central catalán estuvo con el equipo tanto en Estados Unidos como en Alemania, pero apenas ha disputado 45 minutos en lo que va de pretemporada. Tras las incompletas negociaciones llevadas a cabo por el Atalanta italiano, el Espanyol se postuló como su principal pretendiente. El cuadro barcelonés tanteó al jugador, que mostró predisposición, pero finalmente ha optado por la opción del vallisoletano Fernando Calero, que ha causado sensación en su primer curso en Primera División.

Las prisas de los clubes de la Premier por cerrar sus plantillas podrían precipitar movimientos

Es un puzle complicado el que tiene Monchi ante sí, pues sin dar salida a ciertos futbolistas es difícil acometer las llegadas que restan. En que el club pueda aligerar o no sus filas tiene mucho que ver la situación de los demandantes. Y en Inglaterra va a darse este jueves una circunstancia que puede precipitar movimientos. El mercado se cierra para los clubes de la Premier League a las 18:00 horas. En este sentido, las prisas de aquellos que todavía no han completado sus plantillas puede jugar en favor del Sevilla y de otros tantos equipos europeos.

Ayer este periódico conocía que el Norwich ha preguntado por la cesión de Amadou. El centrocampista franco-camerunés llegó hace algo más de un año a Nervión, pero después de una aciaga campaña está en la rampa de salida. Aunque los canaries han solicitado un préstamo por una temporada, el Sevilla intenta que éste acarree una obligación de compra futura, por una cifra similar a la que pagó al Lille por el jugador.

Otro de los que puede terminar en Reino Unido es Gnagnon, también descartado por Lopetegui. Si el central galo ya había sido relacionado con clubes como el Dijon, el Rennes o el Girondins, ahora es el Burnley quien ha expresado su interés en él. Así lo aseguraba Estadio Deportivo este domingo.

La situación de Gnagnon y la de Amadou tienen un denominador común: pueden verse disparadas por el deadline day. El tiempo se le echa encima a la Premier. Y ése es un factor que puede beneficiar la operación salida sevillista, mientras no hay nuevas de Ben Yedder.