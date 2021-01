De esa presión inicial viene todo lo demás: coordinación para alternar vigilancias con presión atosigante a la mínima duda por parte del extremo o del interior y el consiguiente acompañamiento del lateral y del pivote. Dos laterales con recorrido para que no decaiga la intensidad defensiva y que están obligados a muchos repliegues y dos centrales rapidísimos para barrer todo lo que haya quedado, que también se encarga de filtrar un ancla como Fernando o, en el caso de hoy, Gudelj, con más recorrido aunque con menos pausa.

Salvo contados acercamientos a otros esquemas con una defensa de tres centrales o, por alguna situación puntual, a alguna variante de su patrón de base, el entrenador guipuzcoano es muy fiel a su 1-4-3-3 y la figura de los dobles interiores , o lo que es lo mismo, dos falsos extremos que se meten hacia dentro para dejarle los pasillos a los laterales y dos centrocampistas que lo mismo hacen de escuderos de Fernando –el ancla que hoy no estará– que se ponen el traje de mediapuntas, de extremos o, si hace falta, hasta de delanteros.

La gacela de Fez por fin perfecciona su técnica

Ojo, no se equivoquen. Todos los delanteros (salvo los megacracks a los que no tiene acceso el Sevilla) entran y salen de rachas distintas y contradictorias. El hecho de que Youssef En-Nesyri (Fez, 14-6-97) haya acertado en un par de duelos con los porteros no quiere decir que de repente se haya convertido en infalible. Sí que le han dado confianza para pulir esos defectillos que le dan ese tremendo margen de crecimiento que tiene y para hacer lo que sabe y ello se está traduciendo en goles, lo que celebran Lopetegui y todos los aficionados del Sevilla. Lo que sí garantiza en cada partido es un gran trabajo en la intimidación a los centrales. Con una tremenda potencia y velocidad en la presión, esta labor defensiva es más eficaz en espacios abiertos, los mismos que el marroquí ataca con su espectacular amplitud de zancada, una pesadilla para técnicos que apuestan por jugar con la defensa adelantada. Parece que ha mejorado en los controles (uno de sus hándicaps en su llegada al Sevilla) y cada vez se entiende mejor con los compañeros, así como en la intuición para el remate dentro del área. Ha hecho goles de cabeza, también atacando el primer palo, en uno contra uno..., una amplitud de registros que ha elevado la efectividad del equipo.