Alberto Flores: “En mi pueblo los béticos se alegran de mis logros… menos en los derbis”

El Sevilla Atlético ha comenzado el 2025 en un estado de forma extraordinario. Los pupilos de Jesús Galván, en cuestión de pocas semanas, han pasado de estar en la parte más profunda de la zona de descenso, comenzado a ver la salvación como una difícil tarea, a resurgir en la tabla y colocarse a tan sólo un punto de los puestos de playoff. 12 puntos de 12 posibles son las cifras que ha cosechado en las últimas cuatro jornadas el filial sevillista. Permitiéndose así escalar varios puestos en la tabla, superar al Betis Deportivo -que llegó a estar líder-, e incluso marcar una distancia de 6 puntos con la zona de descenso.

Alberto Flores, gran responsable del rendimiento del Sevilla Atlético

De estos grandes resultados cosechados, un gran porcentaje de culpa tiene nombre y apellido: Alberto Flores López. El capitán del Sevilla Atlético, y tercer guardameta del primer equipo, está atravesando, probablemente, uno de los mejores momentos de su carrera deportiva. En lo que va de 2025, el fontaniego ha encajado tan sólo 1 gol con el Sevilla Atlético, el partido que acabó con la derrota en Ceuta. Un partido en el que el propio Alberto firmó una actuación brillante, siendo galardonado con la mejor parada de la jornada de toda la Primera Federación e incluso deteniendo un penalti cuando el partido aún iba 0-0. Pero más allá de la actuación en el Alfonso Murube, el capitán del Sevilla Atlético va a parada clave por encuentro. El pasado fin de semana ante el Real Murcia, equipo que lucha por el ascenso directo, fue determinante con una gran mano para conseguir la cuarta portería a cero consecutiva del filial sevillista.

El Sevilla Atlético, en cuestión de semanas, ha pasado de ser un equipo que encajaba muchos goles, y que destacaba por su fragilidad defensiva, a ser uno de los más sólidos de toda la categoría de bronce. Un cambio que, no por casualidad, ha coincidido con el regreso de Alberto Flores al filial hispalense, pues, debido a la lesión de Nyland, el canterano estuvo ‘ocupado’ con el primer equipo entre los meses de octubre y diciembre como segundo de Álvaro Fernández. En Nervión son muy conscientes del potencial del fontaniego, al que ya consideran de la primera plantilla del Sevilla con un contrato -renovado el pasado mes de junio hasta 2027- acorde a ello.

Sevillista de pequeño y querido en su tierra natal

Esta semana, tras firmar una actuación brillante en el Enrique Roca de Murcia, Alberto Flores habló para los medios de comunicación de la Primera Federación hablando sobre su actual situación en el Sevilla: “Para mí el Sevilla al final es mi vida. Llevo desde muy pequeño, desde los ocho añitos, he vivido tantas cosas y desde entonces ya tenía ese sentimiento. Poder cumplir el sueño de jugar en el primer equipo de mi vida, del que he sido desde pequeño, es una alegría y un sueño cumplido”, afirmó el fontaniego.

Asimismo, entre bromas, fue preguntado por su localidad natal, Fuentes de Andalucía, un pequeño pueblo entre Sevilla y Cordoba, donde asegura que hasta los béticos paisanos suyos se alegran de sus éxitos como blanquirrojos: “Pues la verdad que hay un poquito de todo. Pero lo mejor de mi pueblo, y lo que a mí me hace mucha ilusión, es que muchos béticos cuando me ven por la calle se alegran de mí y me dicen que aunque sean béticos que se alegran de todo lo que logren y que ojalá que me vaya muy bien… menos en el derbi (risas)”, comentó el capitán del Sevilla Atlético.

Alberto Flores, un candidato más a la 2025-26

Mientras Alberto Flores no deja de brillar con el Sevilla Atlético -donde también le sigue con lupa Santi Denia, seleccionador español sub 21- su futuro hacia el verano comienza a verse de forma distinta que hace unos meses. En enero ya varios equipos de la Segunda División se interesaron en él, como el Eldense, y en verano no le faltarán novias. García Pimienta también le tiene muy en cuenta, desde principios de este curso cuando siempre lo mencionaba junto a Nyland y un Álvaro Fernández que debe renovar aún su contrato. Una plaza en la portería de Nervión en la que le puede salir competencia… desde dentro de la misma casa.