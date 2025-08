Alineación probable del Sevilla FC contra el Al-Qadsiah FC: el momento de los niños

Tras una derrota, dos empates y una victoria en lo que va de pretemporada, el Sevilla Fútbol Club tratará de darle una alegría a su afición frente al Al-Qadsiah saudí en el Trofeo Antonio Puerta. La XIV edición de este partido homenaje en memoria del canterano hispalense, que se desplomó sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán durante la primera jornada de LaLiga en el verano de 2007, enfrentará por segunda vez en la historia al conjunto nervionense con un equipo de la Saudi Pro League después del choque del pasado año entre los blanquirrojos y el Al-Ittihad.

Para este duelo, Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Joan Jordán, Tanguy Nianzou, Chidera Ejuke, Marcao y Loïc Badé, siendo dudas tanto Isaac Romero como Alfon González. El delantero lebrijano, pese a haber pisado césped en solitario, no se ha entrenado con el grupo, por lo que parece que no entrará en los planes del argentino para el choque de este lunes. Por su parte, el manchego podría tener minutos tras incorporarse a finales de semana junto a sus compañeros. La lesión que sufrió en el segundo encuentro de la pretemporada, el empate frente al Sunderland, lo ha tenido al margen durante varios días.

Ramón Martínez y Alberto Flores, canteranos del Sevilla Fútbol Club / Juan Carlos Vázquez | Afp7 / Europa Press

Los menos habituales

Alberto Flores, que ya ha contado con minutos en dos encuentros del presente verano, podría tomar el relevo de Orjan Nyland bajo los palos. El canterano, sobre el que Andrés Palop habló en exclusiva para Diario de Sevilla, apunta a ser el segundo portero del Sevilla Fútbol Club de cara a la próxima temporada por delante de un Álvaro Ferllo que está desaparecido en combate. José Ángel Carmona es, de momento, el único lateral derecho puro con el que cuenta el técnico argentino, por lo que podría partir de inicio acompañando a Kike Salas y, tras casi no verlo durante la pretemporada, a un Ramón Martínez que dejó un buen sabor de boca el año pasado.

Gabriel Suazo se ha consolidado en el lateral izquierdo, siendo de momento un acierto total por parte de Antonio Cordón. Sin embargo, Almeyda podría darle la alternativa a Oso en detrimento del chileno. Adrià Pedrosa que parece más fuera que dentro de los planes de su entrenador, por lo que no sería descabellado ver al canterano en el carril por delante de su homólogo catalán.

Lucien Agoume, en un partido del Sevilla antes de empezar. / Europa Press

Consolidando terreno

Parece que Lucien Agoumé y Djibril Sow se van a consolidar, de momento, como el centro del campo titular en el Sevilla Fútbol Club. El francés, por el que la entidad hispalense ha pagado esta misma semana cuatro millones para tener el 90% de sus derechos, podría ser una de las grandes ventas del verano en clave sevillista. Por su parte, el suizo viene con la confianza renovada tras su buen gol frente al Olympique de Marsella. Sin embargo, el cansancio acumulado podría hacer que Manu Bueno entrase en el once inicial para el choque de este lunes.

En los costados, Dodi Lukebakio y Stanis Idumbo apuntan a la titularidad, acompañados de Peque. El catalán no tuvo el pasado curso el protagonismo esperado, aunque Almeyda espera darle poco a poco su hueco en el conjunto nervionense. Kelechi Iheanacho, que ha pasado de ser un descarte a entrar en los planes del técnico sevillista, podría ser la referencia ofensiva de un equipo que necesita goles tras un año donde los delanteros han brillado por su ausencia.

Las fotos del Olympique de Marsella - Sevilla / Imagen SFC

Alineación probable

Nyland; Carmona, Kike Salas, Ramón Martínez, Oso; Agoumé, Manu Bueno; Lukebakio, Peque, Idumbo; Iheanacho.