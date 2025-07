Almeyda quiere un "Sevilla que se deje el alma"

Sevilla/Matías Almeyda ya se puso de largo en el césped, dirigiendo desde el domingo los primeros entrenamientos del Sevilla, y este martes lo hizo también ante los medios de comunicación para que su discurso y filosofía llegaran al sevillismo con una idea clara: "Quiero un Sevilla que se deje el alma y con el que los aficionados se vean identificados". Y es que el objetivo final es claro: "Poner el granito de arena para que este club vuelva a ser lo que fue", aseguró.

"Creo mucho en la unión. El fútbol ha cambiado mucho, pero sigue siendo 11 jugadores y no entran mi cabeza nadas que no sea lo colectivo. Se sigue jugando y haciendo goles en la portería contraria, aunque ha ido avanzando en juego, velocidades, dinámicas… Recuerdo el Sevilla que dejé 29 años y ahora veo un Sevilla top. En todos los equipos ganan y pierden todos. Soy optimista", aseguró el argentino, confiando en sacar a la entidad del bache: "Son momentos particulares que viven los clubes. Sobre todo cuando estás acostumbrado a ganar. Lo he vivido en River Plate. Allí se bajó el rendimiento y hoy noto que ese rendimiento ha bajado en los últimos dos años en el Sevilla, pero yo empiezo a contar de hoy en adelante y todo equipo que se acostumbra a ganar vuelve a ganar. Son baches y para salir de ello es fundamental la unión", repitió.

Almeyda, sin embargo, reconoció que "nunca" hizo magia y que el secreto es "trabajar". "No voy a comparar ni hacer críticas con el pasado. Empecé a trabajar hace dos días y buscaré una identidad propia. Que no se rinda nunca y que el conjunto viva el fútbol con amor y pasión y que intente ganar dejándose el alma. Y para eso hay que hablar, corregir los errores y desde ahí crecer. Reforzar las bases, como cuando se construye una casa nueva. Arrancaremos por los cimientos para llegar con la casa bien armada al primer partido", explicó el preparador, optimista por naturaleza: "El objetivo es que el quipo sea competitivo, que vuelva a participar en Europa y convencer a nuestro público para que se sienta identificado con lo que va a ver. Todo ser humano visualiza objetivos positivos y nuestro sueño es ver un buen equipo combativo y que represente la historia del club por el que han pasado grandes entrenadores y jugadores. Ser competitivos desde el inicio", resumió.

Al nuevo técnico sevillista no le asustan los retos y para él el Sevilla es "un lindo desafío". "Convecenremos desde el juego, no desde la palabra. Hablaré con hechos, como hice en todos los sitios en los que estuve. La situación parece complicada, pero acabo de llegar y vengo oxigenado. Soy optimista y creo en lo que vamos a hacer juntos y le daremos algo al público con lo que se sienta identificado. Que el jugador del Sevilla se deje el alma en cada balón es mi idea", aseguró.

Sobre cómo se fraguó su fichaje Almeyda recalcó que no se ofreció, al tiempo que antes, José María del Nido Carrasco, aseguró que "es el entrenador que el club quería". "Ellos estudiaron varios entrenadores, mantuvieron reuniones con varios técnicos y cuando me dieron la posibilidad de hablar no les dejé hablar. Traté de convencerlos como fuera. Llevo 14 años dirigiendo. En River estuve en el momento más complicado de ese club. Envejecí siete años en una temporada. En Banfield logré que el equipo jugara como quería y de ahí llegaron propuestas de selecciones de Sudamérica, pero me decidí por Chivas, un club con 40 millones de aficionados. Sólo con mexicanos y siempre en desventaja y disputamos siete finales ganando cinco títulos. Después me llegaron propuestas de equipos árabes y fue a un conjunto en Estados Unidos que había ganado cuatro partidos en un año. Me puse a prueba. Vivo así, poniéndome para prueba. Ese San José compitió con el presupuesto más pequeño de la liga y quería llegar a Europa. En Grecia logré dos títulos, el segundo año perdimos liga en el último partido y el tercer año bajamos el rendimiento. Voy buscando mi futuro por todos lados. Amo el fútbol. Estudio fútbol. Entiendo y acepto que puedo ser una incógnita y los hechos hablarán bien o mal de mí", indicó.