Antonio Casas, el descarte del Sevilla FC que podría terminar en Primera División

Algunos sevillistas recordarán levemente el nombre de Antonio Casas. El delantero cordobés (La Rambla, 2000) militó en el Sevilla Atlético hasta 2021, cuando se marchó al Córdoba Club de Fútbol. A sus 25 años el futuro del futbolista es una incógnita, aunque distintas informaciones apuntan a que se encuentra lejos de la ciudad califal. Pese a ser el máximo goleador del conjunto blanquiverde, la afición ha mostrado recientemente su descontento con un jugador que suma diez dianas y una asistencia en este curso 2024/2025.

El pasado fin de semana anotó su primer gol en tres meses, en la goleada de los cordobesistas al Cádiz Club de Fútbol que sirvió a los de Iván Ania para auparse a la novena plaza y soñar, pese a lo complejo de la situación, con disputar los playoffs de ascenso a Primera División el próximo curso. De no conseguirlo con el cuadro blanquiverde, Casas parece que no tendría problemas para dar el salto, pues hay varios clubes interesados en hacerse con sus servicios, como es el caso del RCD Espanyol según informa Relevo. Sin embargo, desde el entorno del futbolista transmiten tranquilidad y aseguran que aún no ha tomado una decisión acerca de su futuro.

Los sevillistas Casas e Iván, en una disputa aéreo con el malaguista Urbina.

La cara y la cruz

La entidad blanquirroja le puso todas las facilidades a Antonio Casas para marcharse pese a tener un año más de contrato. Su irregularidad tras una pretemporada fulgurante terminó por relegarlo a la suplencia en detrimento de otro jugador que se está haciendo fuerte en la Segunda División. Iván Romero, que sigue creciendo en la Unión Deportiva Levante, fue el elegido para sustituir al ariete cordobés, al que solía acompañar en la zona ofensiva un Isaac Romero que terminó ganándole el pulso a su compañero en el Sevilla Atlético.

El lebrijano ha caído en desgracia este año. Su gol frente al Leganés dio a los hispalenses un punto vital en la lucha por la permanencia, aunque el rendimiento de esta temporada no ha tenido nada que ver con su irrupción el pasado año. Romero, muy criticado por la afición debido a su falta de acierto de cara a puerta, únicamente ha anotado cuatro goles en liga y uno en Copa del Rey. Hubo que esperar al 8 de diciembre para ver el primer gol del ariete sevillista, en un encuentro que finalizó con una dolorosa derrota contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. A las dos semanas volvió a ver portería, aunque no pudo hacer nada para evitar que los suyos cayesen en el Santiago Bernabéu ante el Real Madrid.

Isaac Romero celebra el gol que adelantaba al Sevilla frente al Leganés / Antonio Pizarro

El inicio de 2025 supuso la eliminación de los hispalenses de la Copa del Rey, con Isaac Romero anotando el único gol de los blanquirrojos en el campo del Almería. Un mes después, el de Lebrija volvió a marcar en la goleada del Sevilla contra el Valladolid en Pucela. Dos meses y medio ha tardado el ariete hispalense en volver a ver portería, aunque en esta ocasión es el tanto más importante de la temporada, pues sirvió para sumar un punto de oro ante el Leganés.

Por su parte, Antonio Casas ha anotado diez goles entre Segunda División y Copa del Rey, dándole a su equipo seis puntos y participando en seis victorias, dos empates y tres derrotas, una de ellas en el torneo del KO, donde los cordobesistas cayeron en penaltis frente a la UE Olot. Curiosamente, si hubieran eliminado al conjunto catalán, se habrían cruzado con el Sevilla Fútbol Club, que superó al cuadro gerundense en segunda ronda.