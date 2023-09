Al altar con el himno del Centenario del Sevilla

"Durante todos los días de tu vida, en la salud, en la enfermedad y... sevillista será hasta que la muerte os separe". Bien podrían haber sido estas las palabras del párroco que ha oficiado este sábado la boda entre Ode y Palma. Desde luego no hubieran desentonado con la ceremonia, a la que el novio ha entrando del brazo de su madre, como manda la tradición, y con las notas a piano del himno del Centenario del Sevilla FC. Y este gesto de sevillismo cobra más valor si cabe porque el enlace ni siquiera ha tenido lugar en la provincia de Sevilla. La pareja es de Algeciras y él no ha querido dejar de lado el amor por sus colores antes de sellar el suyo con su ya mujer. No es 14 de octubre, pero cuentan las lenguas antiguas que un 16 de septiembre...