Las bonitas palabras de Manuel Pellegrini sobre Jesús Navas: “Era un jugador especial”

Jesús Navas González es uno de esos futbolistas que, por lo general, no caen mal a nadie. El capitán del Sevilla Fútbol Club es un referente no sólo en el combinado hispalense, sino en España en general. Tras una carrera llena de éxitos, el de Los Palacios y Villafranca colgó las botas en el pasado mes de diciembre tras ser ovacionado en todos los campos que pisaba. Sin embargo, su despedida oficial tuvo lugar con un acto por todo lo alto en el Ramón Sánchez-Pizjuán donde estuvieron presentes personas que lo habían acompañado durante todo su periplo como futbolista tanto en el cuadro hispalense como en Inglaterra y en la selección española.

Uno de los que no quiso fallar a la cita fue Manuel Pellegrini, actual entrenador del Real Betis Balompié que lo dirigió en su etapa como futbolista en el Manchester City. El chileno, que incluso se dirigió al respetable nervionense para alabar al que había sido su pupilo, también es uno de los protagonistas del documental sobre el palaciego que se ha estrenado en la plataforma Sevilla FC +.

Ayuda en un paso complicado

A nadie se le escapa que para Jesús Navas no fue fácil el paso de marcharse a Inglaterra. Sin embargo, el actual técnico verdiblanco tenía claro que su incorporación era necesaria para un equipo que estaba comenzando a fraguar su leyenda: "En el momento en el que lo llevamos al Manchester City entendíamos que era un jugador especial que hacía cosas distintas. Si le dejas la banda libre, a Jesús jugando contra él, le estas permanentemente tapando la capacidad de llegar al último tercio del campo, seguramente te hace mucho daño por partido, así que cuando jugábamos en contra siempre estábamos preocupados por la llegada de él sin balón al espacio".

La leyenda del Duende de Los Palacios trasciende al sevillismo, algo en lo que coincide Manuel Pellegrini en el clip mostrado el Sevilla Fútbol Club en sus redes sociales para promocionar el documental "Jesús Navas. Sobran las palabras" que los socios del cuadro nervionense pueden disfrutar de forma gratuita en la OTT Sevilla FC +: "Yo creo que hay que ser especial en todo, no solamente en lo físico. Hay que ser especial en lo técnico, hay que ser un jugador de categoría, hay que estar en un equipo como el Sevilla jugando permanentemente Champions, hay que tener una dureza mental para seguir buscando más logros, más motivaciones. La exigencia tiene que ser la misma día tras día porque tienes que ser capaz de mantener el rendimiento que has tenido. Si no se exigía físicamente, era técnicamente y mentalmente".