Las buenas sensaciones de Sampaoli ante el Mónaco que el sevillismo no vio

A pesar de que hasta la salida de las canteranos (nueve a la vez) el partido del Sevilla ante el Mónaco fue bastante gris, concediendo muchas ocasiones con errores en la salida de balón y escasa llegada arriba, la visión de Jorge Sampaoli tra el partido fue positiva.

Pero esas buenas sensaciones de entrenador no fueron compartidas por el público asistente, 9.400 valientes que no dudaron en dedicarle una sonora pitada a los profesionales cuando el argentino ordenó un cambio de golpe de nueve jugadores de campo (sólo se quedó junto a los canteranos Januzaj).

“El equipo sólo ha tenido diez jugadores de la plantilla, pero con los titulares jugó mucho mejor que el rival. Pudimos ganar tranquilamente, pero no aprovechamos las ocasiones. Nos faltó provocar más situaciones ofensivas en relación al dominio de la posesión. Hoy el equipo tuvo el dominio, buena salida y secuencias de pase a diferentes alturas, pero llegamos al descanso 0-0 y luego un error no forzado genera el 0-1. Es la frustración ofensiva de que un solo error te haga ver mal todo el trabajo que se hizo durante el partido”, dijo el de Casilda.

Sin embargo, la afición vio otra cosa distinta y sólo se animó con el ímpetu que pusieron los chicos del filial y, sobre todo, tras el impresionante gol de Pedro Ortiz.

El Mónaco antes del descaso pudo haberse adelantado varias veces. A los 13 minutos Rubén Aguilar remató completamente solo ante Dmtrovic muy alto. Luego entre el portero serbio y Fernando en la línea de gol sacaron una pelota de Golovin. El propio Dmitrovic evtó en un mano a mano el 0-1 de Ben Yedder, que marcó un tanto de bella definición que fue anulado por fuera de juego cuando un pase de Lucas había burlado la defensa sevillista.

El de Martins fue una de las múltiples pérdidas en la salida d balón de las que tuvo el equipo. Un par de ellas de un José Ángel que sigue despistado y a veces demasiado osado, otras de Nianzou, de Jordán y la que acabó en gol, de Fernando.

En ataque, lo más destacado fue el tiro al poste de Suso, el más destacado junto al brasuleño. Antes, sólo un remate lejano de Óiver Torres a las manos del portero y un cabezazo flojo de Rafa Mir a pase de Suso desde la izquierda.

Evaluando jugadores para el mercado

Sampaoli también se refirió al mercado y a las opciones de algunos jugadores para quedarse. “Estamos evaluando la situación de cada jugador del club y esa evaluación terminará con los partidos de preparación. El mercado empieza el 1 de enero y tenemos por delante dos partidos antes, en la Copa y en Vigo. Hay que ver qué posibilidades de llegadas hay en relación con los que salgan".

También tuvo palabras para la eliminación de España. En el Mundial. "Me parece que España, por lo que me generó en partidos que jugó, tuvo superioridad, pero no la contundencia que merecía su dominio. Hasta antes de quedar eliminada yo veía a España candidata a ganar el Mundial",