Caparrós se reivindica: "Yo soy un Biri más"

Ahora sí que es una final. El Sevilla Fútbol Club se la juega frente a la Unión Deportiva Las Palmas en un encuentro clave para la permanencia de ambos equipos. Joaquín Caparrós ha comparecido ante los medios de comunicación para analizar el encuentro y valorar un partido que es "el más importante porque es el más inmediato". El utrerano es consciente de que son tres puntos vitales "porque cada vez queda menos", ya que los dos equipos "nos jugamos mucho y nosotros podemos conseguirlo frente a nuestra afición".

Para el entrenador sevillista, la derrota en Vigo fue "una desilusión, íbamos con muchas expectativas y no pudo ser. Se nos puso el partido para todo y el equipo está muy tocado anímicamente". Cuestionado acerca de lo ocurrido en las afueras de la Ciudad Deportiva, el técnico ha reconocido que "a nadie nos gusta lo sucedido", aunque reconoce ser "un Biri más, me identifico con la filosofía de escudo, camiseta y sevillismo, pero no de la violencia. Para ellos lo más importante es el Sevilla, aunque lo que pasó no fue plato de buen gusto".

Un grupo de aficionado asalta la ciudad deportiva del Sevilla

Con un grupo necesitado de "toda la confianza", Caparrós se considera el "máximo responsable" de motivar a los suyos en este complicado tramo de la temporada. Sobre una sesión de entrenamiento en la que ha estado ausente Kike Salas, el de Utrera asegura que ha sido "dinámico y alegre", esperando que el central de Morón llegue al encuentro con la esperanza de que "es tarde".

Crear "un ambiente de tranquilidad" en medio de la tormenta

Joaquín Caparrós ha entonado el mea culpa, reconociendo que es "el momento en el que más estoy sufriendo por no ser el revulsivo que el sevillismo esperaba de mí, además de mi dolor como sevillista. Como técnico me gustaría haber dado con la clave, como sevillista sigo sufriendo", agregando que se sabe consciente de que es "la peor situación a nivel social". Con la afición volcada en sus últimos partidos, el utrerano ha asegurado que no pueden "pedirle nada. Le hemos pedido tanto, nos han dado tanto, y nosotros no le hemos dado nada" a un sevillismo que entiende "estén enfadados" porque "en el fútbol prevalecen los resultados".

La Policía Nacional controla a aficionados sevillistas en una de sus protestas en el Sánchez-Pizjuán. / David Arjona / Efe

El técnico del Sevilla Fútbol Club ha pedido crear "un ambiente de tranquilidad" para "pensar en el partido de mañana". La crispación es patente por las protestas contra la directiva, aunque los futbolistas tampoco se libran. El caso de Nemanja Gudelj y su error en Vigo que costó un punto a los hispalenses es uno de ellos, aunque su entrenador sabe que "no deja de ser persona, un error lo tiene cualquiera. Hay que ver ese error y animar al futbolista, que sienta el apoyo de sus compañeros y el cuerpo técnico".

Sobre la derrota frente al Celta, el utrerano reconoce que "poco podemos sacar", pero considera que reforzaron "conceptos anímicamente, a este equipo le afecta cualquier cosilla. Esa fortaleza a nivel individual y colectiva debemos mostrársela a nuestra afición centenaria que tanta gloria y tantos títulos y finales ha vivido".

Nombres propios

Además de los ya mencionados Kike Salas y Nemanja Gudelj, los nombres de Albert Sambi Lokonga, Djibril Sow y Saúl Ñíguez también han salido a la palestra. Sobre los dos primeros, el técnico sevillista ha reconocido que deben "evaluar si podrían estar mañana", asegurando que el mediocentro perteneciente al Atlético de Madrid se encuentra "bien" pese a las constantes críticas por su juego irregular. Cuestionado acerca de sus constantes charlas con el equipo, Caparrós considera que "cada vez tengo más información de ellos. Cada sesión de entrenamiento, cada partido... Recogemos información del futbolista y así estamos todos unidos y ellos saben que tienen el apoyo del cuerpo técnico".

Saúl y otros jugadores del Sevilla protestan con Catena en el suelo por la polémica expulsión de Lukébakio. / Villar López / Efe

En lo personal, el entrenador del Sevilla Fútbol Club ha vuelto a insistir en que "sabía que era complicado, pero si el Sevilla me dice ven lo dejo todo. Yo no soy más sevillista que nadie, pero me pidieron ayuda y vine. No me arrepiento nada de haber tomado esta decisión". Pese a ser "un entrenador que no ha tenido nombre futbolístico" Caparrós considera que siempre se ha planteado que "el siguiente partido es el más importante de mi carrera. El partido de mañana es muy importante para mí y el sevillismo, pero no es el más importante de mi carrera".