"Tenemos mucha pólvora y por supuesto la voy a aprovechar"

Pablo Machín, más tranquilo tras la imagen que su equipo ofreció el jueves ante el Standard de Lieja pero con la preocupación de las bajas y la necesidad de levantar el vuelo en el campeonato de Liga, ha comparecido este mediodía ante los medios de comunicación para analizar la visita del Sevilla este domingo al estadio Ciudad de Valencia, donde espera el Levante.

Lógicamente, su discurso ha girado en gran parte en torno a las ausencias que tiene y los problemas que debe asumir para cubrir determinados puestos, sobre todo el centro del campo, con la plantilla que tiene entre sus manos.

“Todo está condicionado por esas cuatro lesiones que tenemos por traumatismo, pero vamos a seguir repitiendo la misma película todas semanas, o, mejor dicho, todas las ruedas de prensa porque competimos dos veces por semana. El equipo está en buena predisposición para cubrir esos huecos y habrá futbolistas que se tengan que adaptar a posiciones en las que tengan que hacer otras cosas de las que están habituados a hacer”, ha comenzado diciendo el entrenador soriano, que se ha quejado de que no ha tenido tiempo de recuperar al equipo después de haber competido el jueves: “La recuperación es bastante corta porque jugamos el domingo pero por la mañana, que no es lo mismo que jugar por la noche”.

A Machín se le han comentado varias opciones para refrescar a Banega y Roque Mesa con el maratón de partidos que le espera al Sevilla, como adelantar a Carriço, que aparezca Borja Lasso… “Alternativas tenemos en mente, y todas esas también. Pero creo que debemos de pensar en un 90 por ciento en el partido de mañana y un 10 en el resto. Lo importante es el día a día y vamos a poner todo lo que tenemos”.

También se ha referido el técnico a la incomodidad de tener que jugar por la mañana por las altas temperaturas. “Las televisones que son los que mandan y las que deciden. Quizá en Valencia no es lo más adecuado jugar a las doce, pero nos tenemos que adaptar y será para los dos equipos igual. Pero es un condicionante, pues no es lo mismo jugar con 30 grados que con 21. Lo único es que el espectador no podrá ver el cien por cien de la capacidad de cada futbolista”.

Volver a la Liga. “Miedo no hay que tener a nada, respeto, a muchas cosas y ser consecuentes y prudentes. Tenemos que estar acostumbrados a cambiar el chip y lo primero, a competir bien. No hemos tenido buenos resultados y queremos cambiar esa dinámica porque los puntos que se van ya no vuelven”.

El Real Madrid, el miércoles. “Pensamos en el partido de mañana y cuando acabe prepararemos el siguiente. Lo más importante es ganar este partido y en eso ponemos nuestra atención”.

Ben Yedder pide paso. “Tenemos mucha gente arriba, pero poner a los mejores no significa ponerlos siempre de inicio. Mi obligación es tener un plan A, pero también otro alternativo para el transcurso de los partidos, ya sea porque vamos ganando o porque necesitamos más arriba. Tenemos que equilibrar, no podemos poner todos los de arriba sabiendo el déficit que tenemos atrás. Todo eso sabiendo que tenemos jugadores determinantes. Tenemos pólvora ahí”.

¿Cuándo Ben Yedder y Silva juntos? “Ben Yedder ha estado jugando, el otro día marcó dos goles, pero con el Getafe salió del banquillo y estuvo bien. La intención del entrenador es utilizaros a todos siempre que estén acertados. Ha habido partidos y habrá partidos o partes de los mismos en que juguemos con dos puntas y por supuesto que lo voy a aprovechar”.

¿Cuándo tendrá a los lesionados? “Va a ser un tiempo largo sin estos jugadores. Cuando los vea en el campo haciendo readaptación pensaré en el tiempo que les falta. Hasta ahora están con sus yesos, no están con el grupo y seguramente pensaré en ellos tras el parón de las selecciones. Luego, a ver cómo quedan las fracturas, cómo va la readaptación, habrá que ver si tienen molestas…”.

El Levante. “Es un equipo bien trabajado tácticamente. Se basan en ser un bloque defensivamente fuerte y en aprovechar las contras, con jugadores rápidos como Morales, que está en una segunda juventud, pero tampoco podemos olvidar a Roger. Tenemos que pensar que no puedan brillar sus futbolistas a la contra, que es lo que han hecho hasta ahora”.

Muriel. “Vino tarde de estar con su selección, también el Mudo, pero teníamos otros jugadores ahí. Va a tener su momento y ojalá que cuando le toque tenga ese acierto que necesitamos porque le vendrá bien”.