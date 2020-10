El delantero sevillista Munir El Haddadi, novedad en la lista de convocados de la selección de Marruecos tras permitir la FIFA su debut con el equipo norteafricano tras haber debutado en 2014 con España, no podrá producirse en el presente parón por un error burocrático, a no ser que sea subsanado en tiempo y forma.

La FIFA cambió la normativa para jugadores de doble nacionalidad de forma que permitía el fichaje de Munir por Marruecos, pero, según ha explicado el diario Asabah, el delantero no podrá hacerlo por error en la presentación de los documentos.

La Federación Marroquí de Fútbol, según este medio, "no hizo los deberes" y no volvió a presentar su solicitud de fichaje de Munir, contentándose con un expediente presentado en 2018. Fuentes de la federación dijeron a Efe que falta "una carta de la FIFA que podría llegar antes del día 9" y que hasta el momento no se ha recibido.

Munir, de padre marroquí y madre española, nació en El Escorial (Madrid) y jugó unos minutos en 2014 de la mano de Vicente del Bosque en un amistoso y tras este cambio en el reglamento fue convocado por el seleccionador de Marruecos, el bosnio Vahid Halilhodzic, junto a sus compañeros en el Sevilla Bono y En-Nesyri.

Marruecos juega dos encuentros de carácter amistoso ante Senegal (día 9) y República Democrática del Congo (13).