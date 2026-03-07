El eterno Fernando Huerta, talismán del Sevilla en el derbi ante el Real Betis

El pasado 20 de enero, un tren descarrilado en Barcelona dejó como única víctima mortal a Fernando Huerta Jiménez, joven sevillano de 27 años que pronto se hizo viral por lo trágico de su muerte y su amor incondicional por el Sevilla Fútbol Club. El conjunto nervionense lo despidió con honores en el encuentro frente al Deportivo Alavés, con un emotivo minuto de silencio donde sus amigos y familia portaron un ramo de flores al centro del campo del Ramón Sánchez-Pizjuán con camisetas con su nombre mientras en el Gol Norte del feudo hispalense se desplegaban pancartas en su memoria.

Minuto de silencio antes del Sevilla FC - Athletic Club en memoria de Fernando Huerta y los fallecidos en Adamuz / Antonio Pizarro

Pese a que nadie ha olvidado a Fernando en poco más de un mes y medio, la Peña Sevillista Triana SFC Fans a la que pertenecía no quiso dejar pasar la oportunidad de rendirle un homenaje el pasado fin de semana en el Gran Derbi que se disputó en el Estadio de La Cartuja. Para la ocasión se prepararon una serie de banderas con la cara del que fuera maquinista en prácticas junto a una estampa donde se podían leer sus iniciales y ver las siluetas de sus amigos y familia y mirando la grada de Preferencia del coliseo nervionense, recordando aquel minuto de silencio en el que pareció detenerse el tiempo.

Bandera homenaje al fallecido Fernando Huerta por parte de la Peña Sevillista Triana SFC Fans / TSF

Sin embargo, el homenaje no quedó ahí, y sus compañeros de peña portaron al feudo cartujano la camiseta que el Sevilla Fútbol Club regaló a sus allegados en el duelo frente al Deportivo Alavés. Casualidad o no, aquella elástica estuvo presente en un empate que llegó caído del cielo tras una primera mitad que dejó mucho que desear por parte de los pupilos de Matías Almeyda. Los tantos de Alexis Sánchez e Isaac Romero que sirvieron para firmar el dos a dos supusieron un subidón de moral para una grada que se veía derrotada por tercera vez consecutiva por un Real Betis Balompié al que se le escapó la victoria en los últimos compases del encuentro.

Camiseta que el Sevilla FC regaló a los familiares de Fernando Huerta / TSF

En un año especial para la Peña Sevillista Triana SFC Fans debido a la celebración de su vigésimo aniversario, la figura de Fernando Huerta se ha erigido como una especie ángel de la guarda para aquellos que lo recuerdan con alegría y el amor incondicional por unos colores que volvieron a dar la cara en el derbi, precisamente en un encuentro donde el conjunto nervionense hizo gala del lema "Se trata del color".