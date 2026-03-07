Alineación probable del Sevilla FC para recibir al Rayo Vallecano: planes A y B

Sevilla Fútbol Club y Rayo Vallecano disputan este domingo un duelo que se antoja clave en la pelea por la salvación. Los pupilos de Matías Almeyda reciben al conjunto madrileño tras lograr un empate de muchos quilates en el Gran Derbi del pasado domingo frente a un Real Betis Balompié que se puso por delante gracias a los goles de Antony y Álvaro Fidalgo. Alexis Sánchez e Isaac Romero vieron portería en una segunda mitad donde el cuadro nervionense puso contra las cuerdas al eterno rival, generando además una tesitura al técnico bonaerense de cara al encuentro de este fin de semana.

Regresan a la convocatoria Tanguy Nianzou, Joan Jordán, Neal Maupay y Ruben Vargas, este tras casi dos meses fuera de los terrenos de juego. En el apartado de bajas, continúan al margen los lesionados Marcao y Peque Fernández, siendo la ausencia del catalán un problema para la rotación de Matías Almeyda, además del sancionado Gabriel Suazo. Sin embargo, la respuesta de ciertos futbolistas permite al entrenador del Sevilla variar su once de gala para ajustarse al rival o tener piezas de recambio en el banquillo para darle otro aire al equipo en momentos donde el encuentro pueda ponerse cuesta arriba.

Las fotos del Betis - Sevilla fc / Antonio Pizarro

El regreso de Nianzou, minutos para Vargas

Quitando al incombustible Odysseas Vlachodimos, la zaga que Matías Almeyda plantará sobre el verde del Ramón Sánchez-Pizjuán se antoja una incógnita debido al buen rendimiento de distintos futbolistas a lo largo de este último mes. Con Oso como carrilero izquierdo ante la ausencia de Suazo, el regreso de Tanguy Nianzou invita a pensar que podría volver al once inicial. Sin embargo, el buen nivel que han demostrado tanto César Azpilicueta como Nemanja Gudelj y Kike Salas siembra ciertas dudas con respecto a una defensa donde Juanlu Sánchez o el zaguero navarro podrían actuar por el carril derecho.

Lucien Agoumé y Batista Mendy, si nada raro ocurre, conformarán junto al suizo Djibril Sow un centro del campo que le ha dado rendimiento al Sevilla Fútbol Club en estas últimas semanas. La zona ofensiva, por el contrario, sí que plantea un dilema al técnico bonaerense tras lo ocurrido en el derbi frente al Real Betis. Los tantos de Alexis e Isaac son un "aquí estoy yo" con Almeyda como claro destinatario. Pese a que la dupla formada por Akor Adams y Neal Maupay es la titular para el entrenador sevillista, el buen rendimiento del chileno y el lebrijano podría hacer que este cambiase su pensamiento de cara a un encuentro donde los hispalenses deben darlo todo si quieren amarrar tres puntos clave en la lucha por la permanencia.

Alineación probable

Vlachodimos; Juanlu, Azpilicueta, Gudelj, Kike Salas, Oso; Agoumé, Mendy, Sow; Maupay, Akor