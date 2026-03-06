Así vivió el vestuario del Sevilla el empate frente al Real Betis en el derbi: "Habríamos ganado"

Lograr el empate de la forma que lo hizo el Sevilla Fútbol Club el pasado domingo frente al Real Betis Balompié genera un subidón de adrenalina lógico en un equipo que se veía derrotado al descanso. Los verdiblancos se pusieron por delante gracias a los goles de Antony y Álvaro Fidalgo, quienes dieron la ventaja al conjunto local en un Estadio de La Cartuja que no concebía otra cosa que no fuera golear al eterno rival. Sin embargo, Alexis Sánchez e Isaac Romero consiguieron rescatar un punto valiosísimo no sólo en lo deportivo sino en lo anímico, pues los heliopolitanos han demostrado ser superiores a su eterno rival en este curso 2025/2026.

En el habitual 'desde dentro' que el Sevilla ofrece en su canal de YouTube cuando finalizan los partidos, los nervionenses muestran cómo fue su derbi desde que llegaron a La Cartuja hasta que Isaac Romero celebró con la afición sevillista el empate cuando el reducto blanquirrojo de Gol Norte era lo único que quedaba en el feudo cartujano. Uno de los momentos que marcó el devenir del encuentro fue el fallo de Akor Adams en el tiempo añadido, que pudo haber supuesto el dos a tres si Diego Llorente no hubiera sacado bajo palos en los últimos compases del encuentro. En el vídeo publicado por el cuadro nervionense se esucha a Alexis Sánchez apenado en el vestuario tras el choque: "Habríamos ganado".

Las fotos del Betis - Sevilla fc / Antonio Pizarro

Pese al fallo, Akor fue recibido como un héroe por sus compañeros en un vestuario donde sorprendió ver a Antonio Cordón junto a los miembros del primer equipo y el cuerpo técnico sevillista. Rubén Vargas y Neal Maupay se encontraban esperando a sus compañeros para festejar un empate que puso en pie tanto al banquillo como a los aficionados del Sevilla que se encontraban presentes en el Estadio de La Cartuja. Con el empate frente al Real Betis, el combinado nervionense consiguió encadenar cuatro encuentros consecutivos sin perder, algo que puede ser crucial este fin de semana si los pupilos de Matías Almeyda obtienen un buen resultado ante el Rayo Vallecano.

El enfado de Juanlu y su comparativa con Antony

Otro de los sucesos claves del choque fue la segunda tarjeta amarilla que De Burgos Bengoetxea no mostró a Antony por su pisotón sobre Oso. El brasileño, que hubiera sido expulsado en el minuto 80 de haberlo considerado así el colegiado vasco, incurrió en una acción muy similar a la que le costó la doble amonestación a Juanlu Sánchez frente al Deportivo Alavés. El canterano del Sevilla Fútbol Club es cazado por la cámara hablando con uno de sus compañeros, asegurando que la jugada del atacante del Real Betis Balompié es "la misma" que tuvo lugar hace apenas tres semanas en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el combinado babazorro.