Estas son las camisetas retro con las que el Sevilla FC podría jugar ante el Atlético de Madrid

LaLiga ha publicado en sus canales oficiales una noticia que era un secreto a voces: los equipos de la Primera División española disputarán la jornada 31 con camisetas retro. La información, adelantada por El Chiringuito de Jugones, ha causado furor en todas las aficiones que se encuentran deseosas de conocer con qué modelo podrían jugar sus diferentes clubes el fin de semana del 10 al 13 de abril. La mayoría de equipos cuentan en sus tiendas con una sección retro que incluye otras prendas además de elásticas, y el Sevilla Fútbol Club no es una excepción.

Teniendo en cuenta que los nervionenses jugarán ese fin de semana en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Atlético de Madrid, en Diario de Sevilla hemos hecho una selección entre las nueve camisetas que, actualmente, forman la colección retro del Sevilla. Cabe recordar que los modelos se presentarán, según ha informado LaLiga el próximo jueves 19 de marzo en la MBFWMadrid, por lo que esta lista no es definitiva. Descartando las cuatro que, en su momento, fueron visitantes, la entidad hispalense cuenta con cinco modelos que podrían servir para el mencionado choque frente al combinado colchonero.

Camiseta retro del Sevilla FC inspirada en la temporada 1945/1946 / Sevilla FC

1945/1946, un Sevilla campeón

La más antigua de todas las camisetas pertenece al curso 1945/1946, en el que el Sevilla Fútbol Club se proclamó campeón de liga por primera y única vez en su historia. Aquella temporada el cuadro nervionense consiguió 36 puntos, uno más que el Fútbol Club Barcelona en la pelea por el torneo doméstico. Con nombres icónicos como Juan Arza, Campanal I, Belmonte, Iturbe o Herrera, los pupilos de Ramón Encinas empataron a uno en el feudo del combinado blaugrana para alzar su tercer trofeo a nivel nacional tras las copas de 1935 y 1939.

Camiseta retro del Sevilla FC en la temporada 89/90 / Sevilla FC

1989/1990, el sueño europeo

La segunda elástica por órden cronológico es la de la temporada 1989/1990, en la que el Sevilla Fútbol Club terminó clasificándose para la Copa de la UEFA al quedar en sexta posición. Toni Polster con 33 goles era la referencia ofensiva de un equipo que no vio una tarjeta roja en todo el curso liguero, obteniendo un balance de 18 victorias, siete empates y trece derrotas. Aquella plantilla estaba conformada por jugadores tan icónicos como Bengoechea, Cholo, Luis de la Fuente, Francisco López Alfaro, Prieto, Martagón, Rafa Paz o Ramón Vázquez con el argentino Vicente Cantatore en el banquillo.

Camiseta retro del Sevilla FC de la temporada 1992/1993 / Sevilla FC

1992/1993, Maradona en el Sevilla

La llegada de Diego Armando Maradona al Sevilla Fútbol Club es uno de los hechos históricos más relevantes en la historia del cuadro nervionense. En el curso 92/93, el astro argentino firmó por el cuadro hispalense para defender la elástica blanquirroja durante una única temporada, en la que los nervionenses se quedaron fuera de la Copa de la UEFA debido al 'goal average' general al empatar a 43 puntos con el Atlético de Madrid, pero tener ocho goles menos en la diferencia. Unzué, Monchi, Diego Rodríguez, Manolo Jiménez, Bango o Suker son algunos de los nombres más recordados de aquel año que contó con Carlos Salvador Bilardo como entrenador.

Camiseta retro del Sevilla FC de la temporada 93/94 / Sevilla FC

1993/1994, la consagración de Suker

El difuminado inconfundible de la camiseta del curso 1993/1994 recuerda a muchos sevillistas uno de los nombres más grandes de su historia: Davor Suker. El ariete croata fue el segundo en la lucha por el pichichi aquella temporada con 24 goles, seis menos que el barcelonista Romário. En esta ocasión, el combinado blanquirrojo se quedó a un punto de volver a disputar la Copa de la UEFA con una plantilla donde la gran ausencia con respecto al año anterior fue la baja de Maradona, mientras que el hueco de Bilardo en el banquillo lo ocupó Luis Aragonés.

Camiseta retro del Sevilla FC de la temporada 1996/1997 / Sevilla FC

1996/1997, el descenso en el Tartiere y la llegada de Matías Almeyda

Parece curioso que un equipo guarde tanto cariño a un año en el que perdió la categoría, pero en el Sevilla Fútbol Club saben de sobra que quien no conoce su historia está condenado a repetirla. En el curso 1996/1997, el conjunto nervionense descendió a Segunda División tras perder frente al Real Oviedo en el Carlos Tartiere. Pese a contar con jugadores de renombre como el griego Vassilis Tsartas, el brasileño Bebeto o el propio Matías Almeyda, los hispalenses fueron incapaces de lograr la permanencia en un año donde se sentaron en el banquillo sevillista José Antonio Camacho, Carlos Salvador Bilardo y Julián Rubio.