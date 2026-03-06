Horario y dónde ver el Sevilla FC-Rayo Vallecano: el que pierda, paga

Este fin de semana se juega una auténtica final por la permanencia. Sevilla Fútbol Club y Rayo Vallecano se ven las caras en el Ramón Sánchez-Pizjuán, buscando tres puntos que supondrían darle un zarpazo casi definitivo a los puestos de descenso. Los hispalenses llegan al choque tras empatar frente al Real Betis Balompié el pasado fin de semana. Pese a que los verdiblancos iban ganando por dos a cero al descanso, los tantos de Alexis Sánchez e Isaac Romero sirvieron a los pupilos de Matías Almeyda para rescatar un punto de oro. Por su parte, el combinado vallecano visita el feudo nervionense después de golear al Real Oviedo por tres a cero en el encuentro aplazado debido al estado del césped del Municipal de Vallecas por el temporal.

Curiosamente, ambos equipos llegan al encuentro correspondiente a la vigesimoséptima jornada de LaLiga EA Sports tras cuatro partidos consecutivos sin conocer la derrota. Con 30 puntos en su haber cada uno, sevillistas y vallecanos tienen como objetivo salir airosos de un partido que podría ser clave en la lucha por la salvación. Matías Almeyda no podrá contar con los lesionados Marcao y Peque Fernández, amén del sancionado Gabriel Suazo, aunque todo hace indicar que Rubén Vargas regresará a la convocatoria y contará con minutos tras lesionarse a mediados del mes de enero por tercera vez en lo que va de curso.

Las mejores fotos del Rayo Vallecano-Sevilla / AFP7 / Europa Press

Horario del encuentro

El duelo entre Sevilla Fútbol Club y Rayo Vallecano tendrá lugar el próximo domingo 8 de marzo a partir de las 18:30 en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán. Los blanquirrojos suman tres partidos consecutivos sin perder en casa, dos empates y una victoria, sumándose esto al buen balance que tienen frente al combinado madrileño en Nervión. Los rayistas únicamente han ganado dos de los catorce encuentros que han disputado en el feudo hispalense en este siglo XXI, el último de ellos en 2022. El pasado curso, un solitario tanto de Djibril Sow en el minuto 27 dio los tres puntos al cuadro nervionense en un choque donde los de Íñigo Pérez se quedaron con uno menos antes del descanso tras la expulsión de Unai López en el descuento de la primera mitad.

Dónde ver el partido

Además de poder seguirse in situ en el Ramón Sánchez-Pizjuán y a través de la web de Diario de Sevilla, el choque será televisado por LaLiga TV Bar, M+ LaLiga y M+ LaLiga 2. El duelo de ida se saldó con una sorprendente victoria del Sevilla gracias a un tanto de Akor Adams en los últimos minutos del encuentro. El nigeriano y Odysseas Vlachodimos, que firmó su primera gran actuación como cancerbero sevillista, fueron los protagonistas de un encuentro que supone a los nervionenses tener el 'goal average' particular ganado por el momento. Este domingo se decidirá quién de los dos se lleva el gato al agua y, posiblemente, quién se despide casi por completo de la preocupación que supone estar tan cerca de los puestos de descenso.