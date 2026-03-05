El Sevilla Fútbol Club ha sumado su segunda sesión de entrenamiento antes de enfrentarse al Rayo Vallecano el próximo domingo. César Azpilicueta y Djibril Sow han regresado junto al grupo tras ausentarse por gestión de cargas el pasado martes. Siguen fuera los lesionados Marcao y Peque Fernández, que podría regresar dentro de un mes si se cumplen los plazos que dimos a conocer ayer en Diario de Sevilla.