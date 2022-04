El extraño caso de Cuadra Fernández, árbitro del Sevilla-Real Madrid

El Comité Técnico de Árbitros hizo públicas las designaciones para la jornada trigésima segunda y destaca entre las mismas la del balear Guillermo Cuadra Fernández en el Sevilla-Real Madrid, un choque importante que puede decir mucho en la consecución de la Liga, pues un tropiezo del líder darían opciones al Barcelona y –por qué no– también al Sevilla.

Pero la presencia de Cuadra Fernández como juez de este encuentro arroja tintes cuando menos anecdóticos. Para empezar, el Sevilla presenta unos números extraordinarios con este colegiado, mejores que el Real Madrid, por ejemplo. Los blancos han sido dirigidos en ocho ocasiones desde su debut en 2018 por el balear con un balance de siete triunfos y una sola derrota, la pasada campaña (en mayo de 2021) en Villarreal ante el equipo de Unai Emery, un duro 4-0 con tres goles de Bacca.

El resto son todo triunfos. Por ejemplo, el Sevilla ha logrado importantes goleadas con este colegiado. El 2-6 al Levante en la campaña 2018-19, el 5-0 al Rayo Vallecano en la misma temporada y el 3-0 al Cádiz de la pasada Liga. Además, el Sevilla ha logrado con el balear triunfos como el 2-0 al Girona y 0-1 al Espanyol en la 18-19 y sendas victorias ante Levante (1-0) y Huesca (0-1) en las temporadas siguientes. En esta campaña no se ha cruzado ninguna vez con los nervionenses, siendo un extraño caso las tres veces que ha sido sustituido después de haber sido anunciado en un partido del Sevilla. Ocurrió esta misma temporada en el Cádiz-Sevilla de la primera vuelta, cuando fue sustituido por Alberola Rojas al dar positivo en Covid-19, una situación que ya se había repetido otras dos veces en el pasado, aunque no por el virus. En febrero de 2021 fue anunciado para el Almería-Sevilla de Copa del Rey y Estrada Fernández acudió en su lugar, en esta ocasión por “motivos personales”, según adujo el Comité Técnico de Árbitros. Y no queda ahí la cosa, sino que en enero de este mismo año fue Soto Grado el que sustituyó a Cuadra Fernández tras ser designado para el Valencia-Sevilla en la jornada 21. Una lesión fue el motivo expuesto.

Cuadra Fernández le ha arbitrado un total de nueve partidos al Real Madrid en Primera División con un balance de cuatro victorias para el equipo blanco, dos empates y tres derrotas. Esta temporada, Cuadra Fernández le ha dirigido dos encuentros al Real Madrid y el equipo blanco no conoce la victoria: 3-3, ante el Levante y 2-1, ante el Espanyol.

En el VAR junto al mallorquín estará este domingo en el Sánchez-Pizjuán Iglesias Villanueva, del comité gallego.