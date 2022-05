La generosidad de Bono: "El Zamora es de todos"

"Desde el foco en el equipo, ha llegado el premio". Esa frase ilustra sobre la personalidad y la mentalidad de Bono, un futbolista que según confesó Monchi en una entrevista es algo más que un peso pesado en el vestuario, algo así como un consultor o un amigo para los malos momentos. El meta marroquí disfruta del Trofeo Zamora, pero también hace copartícipe a todo el equipo de él.

El guardameta internacional marroquí atendió la llamada de SFC Radio para paladear el galardón de portero menos goleado de la Liga, el primero que recae en un portero del Sevilla en la historia. Sólo encajó 24 goles en 31 partidos, de los 30 tantos que en total recibió el Sevilla. La gente se volcó con él, desde amigos a compañeros y técnicos. "Recibí un montón de mensajes de mucha gente y siempre da alegría saber que la gente te quiere y piensa en ti", reconoció.

Además, recordó la ovación del público de un Ramón Sánchez-Pizjuán entregado, al que tuvo que saludar incluso saliendo del banquillo durante el partido, y luego el manteo y la nueva ovación al término del encuentro con el Athletic. "Para mí va a ser un momento que recordaré siempre. Sentí que era algo de corazón, que es lo más importante", dijo el meta, que disfrutó con su hijo a pie de césped del momento histórico.

Pero Bono siempre pone el foco en el equipo, el grupo, el colectivo. "El premio es de todos. Vimos que el año pasado ya el equipo venía con un gran rendimiento defensivo y cada uno da un poquito para conseguirlo", asegura.

Y es más que creíble que ni él mismo supiese que, tras el 1-1 con el Atlético de Madrid, el Zamora ya lo tenía a tiro. "No llevaba ninguna cuenta. Estaba focalizado en el equipo y en mi rendimiento para los objetivos del equipo. Después del partido contra el Atlético me sorprendieron los mensajes de algunos amigos, de nuestro entrenador de porteros (José Luis Silva)... que fueron los que me dijeron que si no jugaba el último partido, sería el Zamora. Desde el foco en el equipo, ha llegado el premio", reiteró Bono.

Además, recalcó la importancia del logro colectivo, por encima del individual. "Acabamos como queríamos, con un buen partido del equipo, portería a cero y los jugadores dieron un nivel altísimo. En el segundo tiempo contra el Atlético y el domingo, demostramos que somos un equipo de Champions".