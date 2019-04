Es una duda que no ha resuelto Joaquín Caparrós. Daniel Carriço, a quien el utrerano decidió dar el rango de jefe de la defensa desde su llegada al banquillo en sustitución de Pablo Machín, no podrá ser alineado este domingo en uno de los partidos más importantes de los que le queda al Sevilla de aquí a que finalice la temporada. Y la incógnita está en quién ocupará su puesto, pues el racial técnico no ha demostrado tener una preferencia clara entre Kjaer y Sergi Gómez a la hora de elegir un sustituto.

El canario Hernández Hernández mostró al portugués durante el derbi una tarjeta amarilla que le impedirá jugar ante el Getafe al suponerle una sanción federativa por acumulación de amonestaciones, por lo que el experimentado central deja un vacío importante dentro de un sistema defensivo en el que parece que tampoco va a poder formar parte Gonalons, ya ausente por lesión en el duelo de la máxima rivalidad ante el Betis.

El Sevilla se juega este domingo en el Coliseum Alfonso Pérez Muñoz gran parte de sus objetivos europeos. Los nervionenses, tras el 12 de 15 que han logrado desde la llegada de Caparrós –a lo que habría que sumarle los tres puntos que con Machín sumó ante la Real Sociedad–, se han instalado en una posición de privilegio en la lucha por la cuarta plaza que da derecho a disputar la Champions.

Por eso es fundamental el duelo ante los de José Bordalás, que están un solo punto por detrás y amenazan ese cuarto puesto desde la fortaleza que últimamente han demostrado en un estadio que no se le ha dado tradicionalmente bien a los sevillistas. ElGetafe ha ganado cuatro de sus cinco últimos encuentros como local ante Athletic –el último–, Huesca, Valladolid y Celta y mantiene unos números apreciables en su estadio que obligan al Sevilla a afinar en su visita al Coliseum, donde los azulones han sumado nueve victorias de quince.

Caparrós tendrá que reestructurar su sistema defensivo en dos puestos clave. La solución a la baja de Gonalons ya la resolvió ante el Betis con el tridente Banega-Franco Vázquez-Roque Mesa, pero hay que recordar que, como en Valladolid, reubicó a los futbolistas de posición una vez comenzado el partido. Primero fue el Mudo junto con Banega; luego, cuando Munir se fue a la banda izquierda, Roque Mesa se ubicó junto al rosarino, para terminar en los minutos finales Marko Rog y el canario (más Aleix Vidal en la danda), pasándolo muy mal ante el empuje final del Betis mientras Franco Vázquez y Banega descansaban en el banquillo.

Ante el Getafe tendrá que reforzar Caparrós esa zona clave por delante de la zaga que ya debilitó el sistema defensivo considerablemente en los primeros minutos del derbi, en los que ya Jesé tuvo varias ocasiones claras ante Vaclik.

Y atrás, la baja segura de Carriço no tiene un sustituto claro en los planes del técnico, que si en principio orilló claramente a Sergi Gómez y a Kjaer (titulares con Machín), después tuvo que tirar de ellos. El danés ni siquiera viajó a Cornellà en su estreno y el catalán, que acababa de estrenar convocatoria con la selección, se quedó en el banquillo. Mercado ha sido el segundo hombre de confianza de Caparrós, que primero, cuando le hizo falta, tiró de Sergi Gómez y después prefirió a Kjaer dejando al ex céltico sin jugar.Ahora debe afinar, ya que el equipo lo necesita y el sistema defensivo, pese a los triunfos, ha pasado por fases complicadas durante los partidos.