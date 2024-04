La importancia de la salud mental en el fútbol: "No estaba bien, no era yo"

Ocurre en numerosos sectores de la ciudad, pero en el fútbol, a base de mucho esfuerzo y apoyo, comienza a tomarse en serio. La salud mental es más complicada de percibir que la física, ya que no muestra a los demás ninguna herida o inflamación sobre la piel. Sin embargo, es igual o más dura que cualquier otra lesión.

El último jugador en salir a reconocer problemas de salud mental ha sido Bono. El ex del Sevilla, ahora en el Al-Hilal saudí, acudió al Twitch oficial del club nervionense para recordar su paso por la entidad hispalense. Aparentemente emocionado, y después de ganar la Supercopa en Arabia Saudí, el marroquí se sinceró sobre su salida, la cual tuvo mucho que ver con lo que sentía.

"Necesitaba un cambio"

La última temporada de Bono tuvo algún altibajo. El marroquí, incluso, llegó a perder la titularidad con la llegada de José Luis Mendilibar, quien comenzó confiando en Marko Dmitrovic. Fue así como se convirtió en el portero de la Europa League, y no de LaLiga EA Spors, aunque el premio fue aún mayor: acabó tocando plata y coronándose, de nuevo, como el héroe del Sevilla.

Tras un verano con mucho runrún, el marroquí se acabó marchando al Al-Hilal. Lo hizo justo después de la final de la Supercopa de Europa, donde el Sevilla cayó ante el Manchester City en la tanda de penaltis. Ahora, ocho meses después, Bono explica que su salida estuvo motivada por su salud mental: "No estaba bien, no era yo". "Llegué al ultimo año con problemas familiares. Tuve que sacar fuerza y toda mi experiencia, pero no podía porque anímicamente no podía seguir aquí. Necesitaba un cambio para mi salud mental", añadió el marroquí.

Bono continuó explicándose y aseguró que en Sevilla ya no estaba cómodo: "No se puede estar en un lugar sabiendo que no se puede estar. Tenía muy poca vida. Entrenar, sacar al perro, dormir siesta y pensar en el entrenamiento del día siguiente".

Ante ello, el marroquí fue sincero con la entidad hispalense: "Cuando vi que no tenia la energía para seguir dándole todo al club se me presentó la oportunidad de salir. Si me hubiera quedado mi rendimiento no hubiera sido igual. Eso es amor por el club, es más honesto no estar cuando no puedes dar lo que se necesita".

El mensaje para la afición del Sevilla

Pese a lo que le ocurrió en el último año, Bono guarda un recuerdo imborrable y un amor incondicional por una afición que le ayudó a salir hacia delante: "Todo lo que me dieron fue algo increíble, eso me lo voy a guardar para siempre. Los quiero mucho y aquí tienen y tendrán un hermano que ama al Sevilla como ellos. Mientras estemos aquí nunca dejaremos que el Sevilla se hunda de una forma u otra".

Aparentemente emocionado, el guardameta repasó cómo dentro de su cabeza algo falló en su última etapa en Nervión. Un relato que se une a muchísimos más que hubo antes y, seguro, no será el último. El fútbol también se une a favor de la visibilidad de la salud mental.