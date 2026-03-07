Iñigo Pérez pone en duda la presencia de Pathé Ciss ante el Sevilla: “Seremos cautos”

Iñigo Pérez, destacó antes de visitar el Ramón Sánchez-Pizjuán que la buena racha reciente de su equipo ha servido para “elevar la autoestima y la confianza” antes de visitar al Sevilla.

En la rueda de prensa previa al encuentro, el técnico navarro subrayó que los últimos resultados en LaLiga han permitido al conjunto madrileño afrontar el partido con “menos agobio” en la clasificación. “Nos ayuda, nos eleva la autoestima y la confianza. Nos vuelve a situar en una situación de menos agobio. Hubiera firmado a principios de temporada estar a seis puntos del descenso y estamos en el camino del objetivo final”, señaló.

El técnico del equipo de Vallecas definió al Sevilla como un equipo “muy dinámico e intenso”. “La idea de los dos equipos es no dejar hacer al rival. Además destacó que "persiguen al hombre en muchas fases del campo" y nosotros también estamos acostumbrados a este tipo de partidos, por lo que el aspecto físico será fundamental”, analizó.

Ambos equipos afrontan el duelo empatados a 30 puntos, con seis de ventaja sobre la zona de descenso, en un momento en el que, según el técnico rayista, están mostrando mayor acierto en las áreas que en otros tramos del curso. “El que vaya acertando con pequeños detalles y se imponga en las áreas tendrá mucho hecho”, apuntó.

El entrenador del Rayo también se refirió al último derbi sevillano, disputado entre el Sevilla y el Betis, que terminó con empate tras la reacción sevillista en la segunda mitad. “En un derbi, la emoción condiciona muchas veces los estilos. Hubo una primera parte en la que no es que estuvieran mal, pero me quedo más con su segunda parte”, comentó.

Pathe Ciss e Ilias han empezado el entrenamiento, pero su presencia sigue siendo una incógnita

En cuanto al estado físico de la plantilla, Pérez dejó en el aire la presencia de Pathé Ciss y de lias Akhomach, que terminaron con molestias el último encuentro ante el Real Oviedo. El técnico explicó que la decisión dependerá de cómo evolucionen en el entrenamiento del día de hoy y recordó que la acumulación de partidos obliga a ser prudentes. “Habrá que ver si son capaces de completar el entrenamiento. La acumulación de partidos nos hará ser cautos”, concluyó.

Ambos jugadores han arrancado el entrenamiento con el grupo y todo apunta a que viajarán a la ciudad hispalense, aunque podría el técnico reservarlos de cara al partido del jueves en la Conference League en la que tendrán que viajar a Turquía.