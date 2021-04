Un líder a remolque en lo táctico

El triunfo del Sevilla sobre el líder tuvo mucha miga en su intrahistoria, amasada con su pizca de maestría por Lopetegui y aderezada también por esos arranques defensivos que a menudo le dan a Simeone. El Cholo fue siempre a remolque en sus movimientos y eso lo agradeció el equipo sevillista, más allá de que en determinadas fases, fruto de esas correcciones, se viera superado por los colchoneros, fundamentalmente por la superioridad numérica que pudo generar en los tramos en los que quitó un hombre en defensa para sumarlo al centro del campo.

Y Lopetegui ganó la partida porque casi todo lo hizo con sentido y, sobre todo, porque sus futbolistas no perdieron la calma, cuestión ésta que no siempre se da o que no va en consonancia con las decisiones que se toman desde los banquillos por mucho que a veces, sobre todo cuando no salen las cosas, todo se achaque a los entrenadores.

El Sevilla salió con De Jong y no con En-Nesyri porque es el delantero que mejor se adapta a la manera de defender del Atlético, un equipo que se encuentra cómodo metido muy atrás y replegado en acumulación. Entre el holandés y Ocampos fijaron a los centrales haciendo pares y atacando al impar entre el trío Giménez-Felipe-Hermoso dejando que Suso y Jesús Navas hicieran constantemente dos contra uno contra Lodi.

El plan obligó a Simeone a dos cosas. Primero, a gastar un cambio a la media hora y, segundo, a cambiar a defensa de cuatro y reestructurar prácticamente el equipo entero.

A partir de esa premisa, lo dicho. Más allá de que el Atlético tuvo fases en que mejoró y que superó a su rival, por lo general fue siempre a remolque.

Defensa

Los centrales blancos siempre tuvieron superioridad, ya que ni Lemar ni Llorente acompañaron a un Luis Suárez ahogado entre Koundé y Diego Carlos.

Sí es cierto que cuando en los tramos en que el Cholo puso defensa de cuatro, en el centro del campo hubo superioridad numérica del Atlético de Madrid. Pero el Sevilla no perdió la calma y los protagonistas aguantaron a que Lopetegui fuera equilibrando este déficit, con Gudelj, por ejemplo, o, antes, con los cambios de altura de los laterales (sobre todo Acuña con un rol compensador con respecto a las subidas de Jesús Navas) y de Joan Jordán.

Por las bandas el rival, al sumar efectivos en el centro, no atacó. Por lo que, por ese lado, todo bien.

Ataque

Lopetegui tuvo claro dónde fijar y dónde soltar amarras y en ese sentido la figura de Suso fue clave en la gestión de los espacios. Su asociación con Jesús Navas fue imposible de contener para el equipo rojiblanco y hacer que aparecieran los metros libres no era una tarea fácil. Rakitic también dio un paso adelante clave y ya en la segunda parte el Sevilla buscó sacar un poco a la zaga colchonera con En-Nesyri y su juego diez o quince metros más atrás.

Virtudes

El equipo no perdió el control casi nunca y cuando tuvo que defender atrás lo hizo sin miedo.

Talón de Aquiles

Otra vez desperdiciar un penalti.