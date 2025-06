Lío con Gattoni: en Argentina aseguran que regresará este verano y el Sevilla FC lo niega

A nadie se le escapa que el Sevilla Fútbol Club ha hecho las cosas mal en los últimos años. Decisiones más que cuestionables han provocado que el conjunto hispalense se encuentre como está a día de hoy: con el peor límite salarial de Primera y Segunda División, peleando por no perder la categoría en estos dos últimos años e inmerso en una crisis institucional como no se vivía desde hace décadas. Atrás parece haber quedado aquel equipo que dominaba la UEFA Europa League y encadenaba clasificaciones a Champions, pues ahora nada tiene que ver con lo logrado en años anteriores. Ahora, con una plantilla empobrecida y viendo qué hacer con jugadores que nunca han llegado a cuajar, el nombre de Federico Gattoni vuelve a aparecer en la palestra.

Tras no cumplir como se esperaba de él en River Plate, el zaguero deberá regresar a la capital andaluza para ponerse a las órdenes de Matías Almeyda, flamante técnico blanquirrojo. Sin embargo, existe una discrepancia entre las informaciones provenientes del Nuevo Mundo y las que ofrece el club. Según informan desde Argentina, el cuadro franjirrojo deberá abonar al hispalense 947.368,42 euros por cortar la cesión del central, cuyo nivel no ha sido lo que Marcelo Gallardo solicitaba para la defensa argentina. Pese a esto, tal y como han informado los compañeros de Zona Mixta, en el Sevilla aseguran que el entrenador del combinado bonarense se encuentra satisfecho y el central no volverá hasta que no finalice el curso.

Llegada de Gattoni a Sevilla / Antonio Pizarro

Muchas piedras en el camino

El mal rendimiento del Sevilla Fútbol Club ha derivado también en un descenso de nivel en la plantilla, siendo impensable ahora que jugadores de la talla de Yassine Bono, Diego Carlos, Fernando Reges o Éver Banega recalasen en la entidad blanquirroja. La zona de la defensa es, sin duda, una de las más castigadas en Nervión. Meses antes de proclamarse campeón de la Europa League frente a la Roma en Budapest, el conjunto hispalense firmó a Federico Gattoni, un prometedor central argentino que llegaba proveniente de San Lorenzo de Almago y cuyo paso por el combinado que entrena Matías Almeyda es anecdótico a día de hoy, jugando únicamente cuatro encuentros y anotando un gol.

Su incapacidad para cuajar en el Sevilla, equipo al que llegó en verano para comenzar la pretemporada, lo llevó a recalar en calidad de cedido en el Anderlecht, donde gozó de 539 minutos repartidos en diez choques. Tras esto, los nervionenses optaron por enviarlo a modo de préstamo a River Plate. Pese a que su llegada generó mucha ilusión entre el público del Millonario, las expectativas no terminaron por cumplirse y Gattoni suma únicamente siete partidos con la elástica del combinado argentino, recientemente eliminado del Mundial de Clubes que se está celebrando en Estados Unidos.