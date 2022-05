Más de medio equipo del Sevilla, nominado al mejor once de LaLiga

Seis jugadores del Sevilla, más de medio equipo, han sido nominados por LaLiga para la elección del mejor once de la temporada 21-22, premios que se entregarán en una gala que será presidida por Javier Tebas. A través de la aplicación Player App, los aficionados al fútbol podrán votar a los mejores jugadores de la Liga entre un total de 46 futbolistas de todos los equipos que conforman la Liga Santander. Además, un comité de expertos formado por periodistas también participará en la votación.

Bono, Jesús Navas, Koundé, Diego Carlos, Acuña, Joan Jordán optan a formar parte de este once de estrellas a los que acompañarán los cuatro siguientes jugadores más votados. Llama la atención que no estén entre los nominados ningún atacante de los entrenados por Julen Lopetegui, sin duda una muestra de que la temporada no ha sido la mejor en el plano ofensivo, con En-Nesyri, el goleador de la pasada campaña, muy por debajo de su rendimiento y otras estrellas como Ocampos, Rafa Mir o el Papu sin aparecer por esta lista,

La lista completa de nominados la forman los siguientes futbolistas:

-Porteros: Yassine Bounou (Sevilla FC); Thibaut Courtois (Real Madrid); Gero Rulli (Villarreal CF); Diego López (RCD Espanyol); Jan Oblak (Atlético de Madrid) y Matías Dituro (Celta de Vigo).

-Defensas: Jordi Alba (FC Barcelona); Militao (Real Madrid); Marcos Acuña (Sevilla); Ronald Araújo (Barcelona); Le Normand (Real Sociedad); David García (CA Osasuna); Alaba (Real Madrid); Álex Moreno (Real Betis); Íñigo Martínez (Athletic Club); Diego Carlos (Sevilla); Kounde (Sevilla) y Jesús Navas (Sevilla).

-Centrocampistas: Kroos (Real Madrid); Casemiro (Real Madrid); Joan Jordán (Sevilla); Fekir (Betis); Muniain (Athletic Club); Modric (Real Madrid); Juanmi (Betis); Mikel Merino (Real Sociedad); Carlos Soler (Valencia CF); Canales (Betis); Lemar (Atlético de Madrid); Pedri (Barcelona); Trejo (Rayo Vallecano); Brais Méndez (Celta); Capoué (Villareal); Yeremi Pino (Villareal) y Frenkie De Jong (Barcelona).

-Delanteros: Benzema (Real Madrid); Vini Jr (Real Madrid); Aspas (Celta); Joao Félix (Atlético de Madrid); Mikel Oyarzabal (Real Sociedad); Joselu (Deportivo Alavés); Raul de Tomás (Espanyol); Enes Ünal (Getafe CF); Ángel Correa (Atlético de Madrid); Guedes (Valencia) y Borja Iglesias (Betis).