Cierre sin Portu... y sin Ganso

Con menos movimientos de los esperados cerró el Sevilla el mercado de fichajes, en el que se quedó finalmente sin Portu pese a que había avanzado el jueves notablemente en la negociación con el Girona. Unas nuevas condiciones económicas por parte del club catalán acabaron por provocar la marcha atrás de los gestores del Sevilla, quienes piensan que con Quincy Promes, presentado ayer, el sector ofensivo tiene mimbres suficientes una vez que no se han producido las salidas, fundamentalmente, de Muriel o Ben Yedder.

La que sí se materializó fue la de Paulo Henrique Ganso, que deja una ficha libre al aceptar una cesión por un año al Amiens francés. El brasileño aún tiene tres temporadas de contrato, pero se había convertido en un problema del que el Sevilla se libera al menos temporalmente. El equipo galo se queda con una opción de compra y la esperanza de los técnicos nervionenses es que Ganso rompa en el fútbol francés.

Pero el asunto que más interés centró en las últimas horas antes de echar la persiana en la sede de LaLiga fue la negociación con el Girona por Portu, una petición de Pablo Machín y que incluso no viajó con su equipo a Villarreal cuando parecía que todo se cerraba el jueves en unos 17 millones de euros. Pero el club catalán, escudándose en que no lograba cerrar con el Getafe la contratación de Ángel para sustituir al murciano, expuso unas nuevas condiciones, concretamente el dinero íntegro de su cláusula de rescision, 20 millones, lo que no sentó bien en el Sánchez-Pizjuán justo un día después de que el Spartak de Moscú hiciese la misma maniobra con Promes, a quien llegó a obligar a bajarse del avión.

Hasta el último momento, el Sevilla trató de reducir las diferencias, pero desistió pensando que con Promes los puestos de ataque están cubiertos y finalmente la plantilla se quedó con 23 jugadores con ficha, incluido Borja Lasso, que no quiso salir en su último año de contrato. El holandés puede jugar de extremo en ambos flancos o incluso de segundo punta en un esquema con tres centrales, como ha hecho ya en la selección holandesa.

Caparrós: "Hemos negociado por Portu, pero el Sevilla marca los tiempos y no va a esperar a las 23:55”

Con el ex jugador del Spartak son nueve los refuerzos del Sevilla para la presente campaña. Joaquín Caparrós ya apretaba con Portu en su presentación al mediodía recalcando que la plantilla tiene nivel y que el club no estaba dispuesto a ir a remolque con el Girona. “Es cierto que hay operación por Portu. Hemos negociado, pero qué duda cabe que todo tiene un tiempo. El Sevilla se ha marcado sus tiempos a la hora de tomar decisiones. El fútbol va a tal velocidad que no sabemos... Faltan todavía horas. Me mantengo en el gran nivel de nuestra plantilla y (Portu) se trata de un perfil un poco distinto para aumentar ese nivel. Quedan muchas horas y en el fútbol cada minuto cambian las cosas, tanto en las entradas como en las salidas, pero no podemos estar esperando por él hasta las doce menos cinco”. Y así fue.

Y sobre la llegada de otro nueve, sí fue concluyente: “La demarcación de arriba está bien cubierta. No olvidemos que Ben Yedder metió 22 goles el año pasado. Si tapamos su nombre y vemos sus cifras goleadoras, creemos que cuesta 40 millones. Y es Ben Yedder y es nuestro, nuestra afición lo aplaudió ayer”. Sobre la posible salida de Muriel, dijo: “Para que un futbolista salga, primero tiene que querer. Él quiere triunfar en el Sevilla y es lo que nos ha transmitido él y su agente. Hasta la fecha es así”.Sobre esa línea delantera, reconoció que el Sevilla intentó la operación de Borja Mayoral: “Estuve hablando con el Real Madrid para él, pero pedimos opción de compra y no nos la dieron, y no formamos futbolistas para que luego se lo lleve otro”.

¿Y Mariano? “Ya no es noticia... Cuando hablamos con un futbolista lo primero que le preguntamos es si quiere venir. “Quiero ir al Sevilla, es el equipo que yo quiero”, nos dijo. Hablamos con el presidente y luego con su club. Un futbolista con menos calidad pero convencido de que quiere estar aquí, al final consigue sus objetivos. Si el futbolista se echa para atrás...”.

No descartaba el utrerano por la tarde que llegase un central antes de que la ventana echara el cierre: “Llevamos una planificación y en función de las entradas y salidas hacemos las cosas, no te digo ni que sí ni que no”. Tampoco hubo luz verde.

Castro: "Hemos invertido en torno a 90 millones de euros de gasto, pero las arcas están saneadas”

Por su parte, el presidente, José Castro, apostilló: “Hemos invertido en torno a los 90 millones de euros de gasto en esta plantilla. Ha sido una apuesta importante, pero las arcas del Sevilla están saneadas si hay que hacer otro esfuerzo hoy, o si no en diciembre”.

Finalmente, Caparrós valoró la primera convocatoria de Luis Enrique para la selección, en la que no entró Sarabia pese a las especulaciones: “Personalmente, me esperaba que Pablo estuviera en la selección, pero el que la lleva la entiende. Seguirá haciendo méritos para que lo llamen. Sí que estamos muy contentos por la convocatoria de Juan Soriano para la selección sub 21. Esta demarcación está muy bien cubierta, lo repito”.