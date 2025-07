La nueva camiseta Adidas y el escaparate de venta en Nervión

Sevilla/El Sevilla presentó su nueva equipación de la firma Adidas, con la que llegó a un acuerdo por los próximos 10 años. Al tiempo que se visibilizaba en la tienda oficial el club lanzaba un anuncio en el que eran protagonistas tres futbolistas que serán clave en la ventana estival de fichajes, ya que sus ventas parecen necesarias para equilibrar cuentas y poder acudir al mercado e inscribir jugadores. La nueva camiseta, como escaparate en Nervión.

El canterano Juanlu es uno de ellos. El Sevilla se ha plantado en los 20 millones y de ahí no se mueve. La primera oferta de 10 millones más cinco en variables la echó para atrás. El Nápoles elevó su apuesta hasta los 17, incluyendo las famosas variables, pero tampoco fue aceptada la propuesta. Se hace fuerte el conjunto hispalense por el lateral derecho, que esta campaña se asentó definitivamente en la primera plantilla disputando 35 encuentros, 21 de ellos como titular. Y es que no quiere Antonio Cordón, director deportivo, y la directiva sevillista dar la sensación de necesidad a estas alturas del verano. Nada de aceptar lo primero que llegue, ya que eso puede condicionar el resto de traspasos esperados. Dar una imagen de debilidad a la hora de negociar abriría una peligrosa veda que no se puede permitir la entidad andaluza, que confía en hacer caja con otras dos de sus piezas, aunque todavía no se han empezado a mover sus nombres.

Badé es otro de los que tiene un papel importante en el anuncio de las camisetas. El francés pudo salir en invierno, pero decidió quedarse. Jugador comprometido, que aceptó su rol de líder cuando la situación deportiva era complicada. Llegaron ofertas por él que se aparcaron. Ahora es un futbolista por el que el Sevilla espera ingresar una buena cantidad de dinero. Eso sí, una puerta se ha cerrado ya con el fichaje del Bayer Leverkusen de Quansah, procedente del Liverpool. El conjunto alemán ha desembolsado una cantidad cercana a los 40 millones de euros, por lo que no sacará más la chequera en esa posición.

Badé, con la nueva equipación sevillista. / Sevilla FC

Lukébakio es la tercera pata del banco. El internacional belga ha sido de los más destacados esta campaña en el Sevilla. Decisivo con sus goles, dio un bajón en el tramo final del curso. Aun así, tiene mercado, pero el jugador de momento no quiere pensar en el mercado de Oriente Medio, pese a que algún equipo ha preguntado por él. Es un futbolista cuyo estilo de juego explosivo encaja en la Premier, si bien todavía no hay nada en firme desde Inglaterra.

No parece casualidad que tres jugadores por los que el Sevilla confía en hacer caja tengan un papel destacado en el anuncio de la nueva camiseta de la marca Adidas, un escaparate inmejorable.