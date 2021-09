De nuevo, el himno de la Champions en Nervión

Nuevamente el sugerente y familiar himno de la Champions atronará los aires de Nervión. Otra vez el Sevilla en la parrilla de salida para la gran meta que es el primer torneo interclubes del universo fútbol. En la otra orilla del río, un equipo austriaco que ya sabe lo que es hincar la rodilla ante la tropa sevillista. Se trata del Red Bull Salzburgo, potente equipo de la bellísima localidad del mismo nombre y que ya cayó aquí en 2008.

Aunque en la Champions no abundan los bizcochables, el equipo austriaco, aunque financiado por la firma de refrescos vigorizantes, no debería ser motivo de gran preocupación para los de Lopetegui. Viene de ganarle a domicilio al Tirol el pasado sábado y aguarda un Sevilla bien descansado mediante la dudosa jugada de LaLiga de dejar sine die su cita con el Barça. Y con todos sus elementos a plena disposición, el Sevilla aguarda a los austriacos con la vitola de favorito.

Se trata lo de este martes septembrino de una gran gala en la bombonera de Dato, otra más de cuantas se han celebrado en ella desde aquel zurdazo del pobre de Antonio Puerta a la portería del Schalke. Otra noche de fiesta para un sevillismo que vive su mejor racha histórica y racha que da la impresión de estar a la espera de su cima. Eso de que lo mejor está por venir tiene su kilómetro Cero en esta noche contra un equipo austriaco hecho a golpe de talonario... como el Sevilla.

Colisionan un peso pesado que tiene el aval de la cantidad de plata que almacena desde aquella noche de Eindhoven en mayo de 2006 y un equipo emergente, pero que no puede considerarse del nivel que exhibe el sevillista. Eso no quiere decir que esté todo hecho, algo imposible cuando de Champions se trata, pero si hubiésemos de apostar por quién saldrá por su pie del evento, no cabe duda de que lo haríamos por el Sevilla. Por ese Sevilla que vive en que lo mejor está por llegar.