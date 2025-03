Nyland pone el dedo en la llaga: "Hay que matar los partidos"

Mucho se ha hablado del error de Örjan Nyland ante el Mallorca que le costó al Sevilla dos puntos y el guardameta noruego lo ha reconocido, pero también ha recordado el héroe en Vallecas que el equipo no ha ido de verdad a por los partidos o que no ha sido capaz de "matar" los encuentros. Las palabras de Nyland en un acto organizado por el club para el programa de Sácale partido al cole han sido muy reveladoras, puesto que han señalado al juego de ataque que diseña García Pimienta.

Nyland asegura que en el Sevilla no se pueden plantear pelear por los puestos europeos, aunque estén cerca, si ni siquiera es capaz de ganar dos partidos seguidos.

"Creo que es importante seguir sumando puntos. Dos empates consecutivos no es bueno. Ante el Mallorca perdimos dos puntos porque fallé yo. Estamos cerca de los puestos de Europa pero estamos fallando en regularidad. En un partido estamos muy bien y en otro damos opción a los contrarios. No somos capaces de ganar dos partidos seguidos", ha explicado el portero noruego en una rueda de prensa interesante que explica en parte las circunstancias -y también la ambición- del Sevilla actual.

Nyland pone el foco en el ataque, donde Isaac Romero está sólo como única opción y donde sólo la calidad de Lukébakio ha dado puntos. "Contra el Barcelona hicimos una primera parte increíble, íbamos 1-1 al descanso y tuvimos la oportunidad de irnos con un segundo gol, que hubiera cambiado el partido en la segunda parte. Cuando hemos tenido ocasión de matar los partidos no llegamos. Lo hemos analizado, ahora llegamos al área con más gente y tendremos la oportunidad de hacer más goles", desveló el meta nórdico.

También se refirió al derbi el portero titular del Sevilla y al buen momento que atraviesa el eterno rival: "No, yo no tengo miedo al Betis. El derbi está muy lejos, tenemos dos partidos antes. Lo que quiero es ganar el partido a la Real Sociedad y el partido ante nuestra gente. Sabemos que el Betis lo está haciendo muy bien, han sumado 9 puntos, pero no estamos lejos y eso demuestra que no lo estamos haciendo mal. Ganamos en la ida y los resultados anteriores han sido empates. Aún queda mucho".

La aportación de Saúl

Por último, fue preguntado por la aportación de Saúl Ñíguez, un jugador que estaba llamado a ser un líder y un referente en la plantilla y que no acaba de dat el salto. "Tiene mucha experiencia en su carrera en el Atlético, el Chelsea y con la selección de España. Tiene responsabilidad para mejorar al equipo y ayudar a los compañeros. Hace un trabajo increíble a diario. Hay que dar un paso más todos. No estamos satisfechos porque hay que ganar más partidos".