Ya es oficial la cesión de Rony Lopes al Olympiacos

El Sevilla ha dado oficialidad al ya conocido acuerdo con el Olympiacos para que el extremo portugués Rony Lopes, uno de los fichajes que peor rendimeinto han dado desde la vuelta de Monchi a la secretaría técnica del club de Nervión, juegue una temporada cedido en el equipo heleno. "El Sevilla FC y el Olympiacos FC griego han alcanzado un acuerdo para la cesión durante la presente temporada del atacante sevillista Rony Lopes al conjunto del Pireo".

El equipo griego, en el que Rony Lopes coincidirá con el guardameta ex sevillista Tomas Vaclík y con su compatriota Pedro Martins como entrenador, se guarda una opción de compra al final de la campaña. El ex jugador del Mónaco no entraba en los planes de Julen Lopetegui para esta campaña ya iniciada.

Rony Lopes llegó al Sevilla FC en el verano de 2019 procedente del AS Mónaco de la liga francesa, disputando 14 partidos como sevillista. En concreto tuvo siete participaciones en la Europa League (una asistencia), cinco en LaLiga Santander y dos en la Copa del Rey. La temporada siguiente se marchó cedido al OGC Nice, también de la Ligue 1. En el equipo de la Costa Azul disputó 28 encuentros ligueros (tres goles y una asistencia), cuatro de la Europa League (una asistencia) y uno de la Copa de Francia (dos goles).