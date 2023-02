Los palitos de Joan Jordán a "los palos" a En-Nesyri

Los futbolistas del Sevilla no son ajenos a lo que llega, no ya desde las redes sociales o la cada vez más rara barra de un bar, sino desde la grada. El Ramón Sánchez-Pizjuán es especialmente vivo en este sentido: por su cercanía al césped y por el perfil pasional de la afición que lo puebla, del graderío emanan murmullos y silencios a los que el contraste del griterío y los cánticos de aliento o festejo hacen más elocuentes aún.

Ante el PSV, el Sánchez-Pizjuán pasó de los murmullos a los pitidos, de éstos a los cánticos de aliento, y por fin a la fiesta total ya en la goleada de la segunda parte. Pero en la primera hubo más de una expresión de crítica y alguna de ellas cayó en En-Nesyri por algún mal control. Fue muy llamativa su celebración echándose el índice a la boca señalando silencio, cuando en partidos anteriores se besó el escudo tras jugar fidelidad al Sevilla.

Por la actual racha de En-Nesyri, con cinco tantos en los últimos cinco partidos, y el giro radical del juego del Sevilla en consonancia con la recuperación de la mejor versión del marroquí, fue preguntado Joan Jordán -otro que se llevó silbidos en el periodo de dudas ante el PSV- tras el partido del jueves: "Me hace mucha gracia. Voy a salir en su defensa, Youssef nos ha dado mucho".

La influencia en el juego del Sevilla del delantero marroquí es obvia. También que este se beneficia de esa mejoría, en una simbiosis de reciprocidad: "Siempre que está en el campo lo da todo. Estará más acertado o menos, pero en el contexto del equipo ayuda a todos. Y que estemos mejor significa que Youssef está mejor. Si estamos peor, es porque Youssef está peor. Creo que es un jugador importante para nosotros", dijo Joan Jordán tras el encuentro.

"Me alegro mucho por él. Pero creo que por momentos se le han dado una barbaridad de palos a Youssef. Salgo en defensa por él porque es un jugador y una persona que lo da absolutamente todo y me alegro por él. Ha cambiado los murmullos y pitos por aplausos y ovaciones. Por ello, me quito el sombrero por él", añadió uno de los portavoces de la plantilla cuya baja en Vallecas por sanción debe paliar Jorge Sampaoli.