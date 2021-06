El peligro de los cromos

Confrontan dos conceptos en cada momento de planificación que en el Sevilla no dejan mucho margen para la maniobra. El excedente en la plantilla, algo común además cuando en tres años han pasado tres directores deportivos distintos, choca frontalmente con el desapego que el actor principal en ese proceso tiene en lo que se dio en llamar el cambio de cromos.

El “a mí me interesa un jugador tuyo y a tí un jugador mío” nunca fue con Monchi y ahí está la historia para demostrarlo, pero pese a ello cada verano los medios nos empeñamos en vincular futbolistas con equipos asociándolos a otros posibles fichajes, ejercicio que detesta no sólo el director general deportivo del Sevilla sino muchísima gente vinculada o no al fútbol.

El de San Fernando, si las cuentas no fallan, puede tener que colocar este verano a Gnagnon, Sergi Gómez, Juan Soriano, Amadou, Pozo, Lara, Rony Lopes y probablemente a Munir e Idrissi, y ya veremos si a Gudelj y a Rekik. Si la planificación en materia de incorporaciones va en función de los jugadores en nómina de los clubes que se interesan por estos nombres, mal vamos y si es al revés, pues peor.

Uno de los secretos de Monchi siempre ha estado en saber desligar estas dos ramas fundamentales en todo proceso de planificación, por lo que rara vez ha accedido a este tipo de trueques que a veces hace que los jugadores se conviertan en mercancía.

Y como es moneda habitual, en el presente mercado ya han salido los primeros nombres vinculados a otros proyectos. Por ejemplo, destapado el presunto interés del Sevilla en Joselu, el delantero del Alavés nacido en Alemania y que dio el salto a la élite desde la cantera del Real Madrid, en Vitoria ya aseguran que ambos clubes ya han hablado de la negociación y que los dirigentes están de acuerdo en incluir a Munir El Haddadi para facilitar la operación. Munir ha pasado de ser un jugador importante para Lopetegui, aunque no un titular fijo al no contar para nada en el tramo final de Liga. Se habla sotto voce de un desencuentro tras un cambio en la actitud del futbolista que no gustó al entrenador, algo que no se puede asegurar ni tampoco descartar, pero lo cierto es que el hispano-marroquí, más allá de que es un perfil de delantero que no encaja en el modelo del de Asteasu, no jugó ni un minuto en los últimos diez partidos de Liga disputados por el Sevilla.

La edición del diario As en Vitoria advertía ayer, además, que la cláusula de rescisión de Joselu es de 15 millones de euros y no de 20, lo que puede abaratar la operación teniendo en cuenta además que le queda un año de contrato y cuenta con 31 años.

Monchi, evidentemente, sabrá sacar ventaja del interés que el mercado tenga en jugadores con opciones de abandonar la plantilla, pero también hay que recordar que estas situaciones de cambio de cromos muchas veces no se ajustan a la realidad en cuanto a los deseos de los clubes, sobre todo vendedores, ya que lo que desean es dinero.

No obstante, en el caso del Alavés es cierto que su modelo se basa en las incorporaciones de jugadores cedidos por otros clubes y que finalicen contrato, por lo que en el caso puntual de Munir podría ser una solución para todos... siempre y cuando se dé el caso de que el Sevilla vaya de verdad por Joselu, lo cual aún no está claro. Para empezar porque en su nómina tiene, a día de hoy, a dos delanteros internacionales de su perfil, En-Nesyri y De Jong.