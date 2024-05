El preparador físico de Maresca lo deja claro: "Estamos centrados en el Leicester y no hay ninguna otra opción"

El banquillo del Sevilla, aún sin cerrarse, vuelve a ser un año más una de las incógnitas del verano. Los nervionenses no tienen determinado quién se sentará en ese asiento la próxima temporada y, aunque Quique Sánchez Flores ha ganado enteros en las últimas semanas, todo se prorroga hasta final de temporada. Es por ello que se ha producido un baile de nombres, entre los que se ha escuchado el de Enzo Maresca, quien acaba de ascender al Leicester.

La existencia de una posible cláusula en su contrato derribó cualquier atisbo de esperanza que pudiera existir en el Sevilla y, ahora, su preparador físico, Marcos Álvarez -quien estuvo en el club nervionense y, también, en el bético-, ha salido a la palestra para despejar cualquier posible duda: "Estamos centrados allí en el Leicester y ahora mismo no hay ninguna otra opción", aseguró en los micrófonos de La Gran Jugada de Canal Sur Radio.

🚨 ¡Marcos Álvarez: “Maresca quiere al @SevillaFC!🗣️ ¡El Preparador físico del Leicester, recién ascendido a la Premier League, comenta la situación del técnico en la @jugadasevilla!📹 1/3 pic.twitter.com/N9zABItdL3 — JugadaSevilla (@jugadasevilla) May 13, 2024

El amor de Maresca al Sevilla

La relación de Enzo Maresca y el Sevilla nadie la puede obviar. El técnico italiano marcó una época como futbolista del club nervionense y el cariño de toda la afición se lo ganó a base de goles, actuaciones para el recuerdo y títulos. Proveniente de la Serie A, el centrocampista disputó hasta 141 partidos con la camiseta hispalense.

Es por ello que, aunque Marcos Álvarez reconoció que no era el momento para que Maresca y el Sevilla se reencontraran, no escondió el cariño correspondido: "Él ama al Sevilla, al igual que los sevillistas lo aman a él. Porque ha sido muy importante en la historia del club y, probablemente, me imagino que se cruzarán los caminos", remató dejando una puerta abierta de cara al futuro.

La inquietud desde que era jugador

A aquellos futbolistas que, tras su retiro, serán entrenadores se les suele ver desde lejos. La curiosidad por el juego, la necesidad de preguntar mucho sobre el fútbol que realizan sus propios técnicos y múltiples detalles que se pueden apreciar en el día a día. Esto, como no podía ser de otra forma, también le pasó a Enzo Maresca.

Marcos Álvarez desveló cómo se dio cuenta, cuando era su preparador físico en el Sevilla, que valía para el mundo del banquillo: "Es muy metódico y ordenado. Me ha sorprendido gratamente, pero sí es verdad que cuando lo tuve de jugador ya era inquieto en esos aspectos. Hay jugadores en los equipos que le preguntan al entrenador el por qué de las situaciones tácticas, por qué se hace esto y no se hace otra cosa... así también era Martí. En todos los equipos hay jugadores que tienen madera de entrenadores y Enzo era así".

"El mundo del fútbol ha cambiado desde hace años y ahora los entrenadores son gente muy estudiosa. Esa fue la primera impresión que tuve cuando me siento con Enzo hace dos años y medio. Me muestra cuáles son sus argumentos futbolísticos y me sorprendió mucho cómo en su ordenador tenía carpetas de quince o veinte entrenadores de nivel mundial. Todos estudiados. Cómo Klopp hace la presión, cómo Tuchel intenta el juego defensivo, cómo Manuel Pellegrini, que ha trabajado con él, le gusta hacer una defensa en línea, Guardiola por supuesto...", finalizó el preparador físico.