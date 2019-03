Monchi: "El proyecto que me han contado coincide con mi idea de futuro del Sevilla"

El Sevilla ha presentado este mediodía a su nuevo director deportivo, un viejo conocido como Ramón Rodríguez Verdejo. Monchi ha mostrado su ilusión en este nuevo reto en el club de su vida y ha insistido en que su objetivo es aportar al club nervionense el crecimiento profesional que ha experimentado durante dos años en la Roma.

En una extensa rueda de prensa, Monchi ha insistido en que el proyecto que le ha presentado el consejo de administración ha servido para tomar la decisión de volver a pesar de tener otras opciones, como una oferta del Arsenal de Unai Emery que el propio protagonista ha reconocido.

Monchi ha asegurado que entre sus proyectos está el “dar una salto más” para que el Sevilla crezca aún más y se instale definitivamente en la élite.

El de San Fernando ha estado tranquilo en un acto en el que no se ha emocionado como en su marcha, pero en el que sí ha habido muchos sentimientos en el aire. “El de hoy es un día extraño, difícil de imaginar, que deseaba que se cumpliera lo antes posible y que hoy se está cumpliendo. Retrocediendo mucho en el tiempo tengo que acordarme de Roberto Alés, pues si estoy aquí en parte es por su culpa”, ha comenzado diciendo y ha recordado que le apetecía volver y por eso está de vuelta en el Sevilla: “Estoy aquí no porque sea sevillista, que lo soy. Tampoco para salvarle el culo a nadie, ni porque el Sevilla tenga problemas, pues es un club saneado y envidiado en el mundo. Me han transmitido una idea de futuro del Sevilla que coincide mucho con lo que yo tengo en la mente de lo que tiene que ser el Sevilla del futuro. Después de estar dos años fuera del Sevilla en un club que llevare en el corazón como la Roma. Tengo el deber de invertir ese crecimiento personal en el club al que quiero”.