El pulido final del diamante

Veinticuatro goles de altísimo nivel, todos en competiciones top como la Liga española (18) y la UEFA Champions League (6), todos ante rivales de primerísima plana... nada de duelos en las primeras eliminatorias de Copa ante adversarios de inferior categoría.

Los números en la campaña 2020-21 de Youssef En-Nesyri han contribuido de manera decisiva a la espectacular temporada protagonizada por el Sevilla de Julen Lopetegui, que se pegó el lujo incluso de pelear unas jornadas por el título de Liga.

El tanto con el que decidió el último partido ante el Valencia ha sido una muesca más en su revólver que repercutirá en la trayectoria ya de por sí ascendente de su cotización en el mercado de fichajes, donde el gol se paga a precio de oro. Sin embargo, también es cierto que no han llegado al Sánchez-Pizjuán –que se sepa– ofertas de postín por el internacional marroquí más allá de la de 30 millones de euros que ofreció el West Ham casi insultante sabiendo que el Sevilla había invertido 20 un año antes. Las palabras de Monchi fueron del todo ilustrativas. “Lo que nos ofrecieron, no digo que fuera ridículo porque no lo era, pero no llenaba nuestra satisfacción deportivamente y la negociación duró un día. Fuimos tajantes y no hubo segunda oferta”, desveló el director general deportivo días después.

Lo que quizá sorprende a parte del sevillismo es que el nombre del espigado delantero de Fez no haya aparecido aún en los rumores de la prensa internacional vinculado a grandes sumas y grandes clubes europeos como sí lo hace Jules Koundé o hasta hace poco Lucas Ocampos.

Pero en el círculo de los grandes, grandes de verdad cuentan todos los detalles. E igual que los rumores sobre el futuro de Diego Carlos cesaron tras la fase final de la Europa League tras cometer un par de penaltis que pudieron costarle la eliminación al Sevilla antes de llegar al final, en el caso de En-Nesyri combinar aciertos y errores cuando se trata de finalizar las ocasiones que se le han presentado han impedido que el sevillista entre definitivamente en la rueda de los grandes goleadores de Europa que, por cifras, se ha ganado por derecho propio. Aquel fallo ante Neuer en un mano a mano que pudo decidir la Supercopa de Europa frente al Bayern Múnich aún le persigue, igual que a Ocampos su error en el penalti en Barcelona que pudo meter al Sevilla en una final de Copa.

Son detalles que demuestran que al diamante le falta el pulido final, el que hace brillar a la pieza de verdad y que permite a los delanteros de los grandes equipos convivir con la presión al más alto nivel y evitar que ésta influya en su rendimiento. En-Nesyri lo comprobó de nuevo hace bien poco ante el Athletic en un partido clave en el que el Sevilla dijo adiós a las pocas opciones que tenía de luchar por la Liga. En esa tarde tuvo hasta tres ocasiones que no acertó a convertir. En el siguiente partido, otra cita clave ante el Real Madrid, Lopetegui lo dejó en el banquillo utilizando al Papu Gómez como falso nueve.

En contraposición, aunque no tendría nada que ver con esto, cabe recordar cómo De Jong ha sido justo lo contrario: delantero que entra poco por los ojos pero que ha marcado en las grandes citas, como demuestra, por ejemplo, su doblete en la final ante el Inter.

El Sevilla espera que sus espectaculares números disparen más de lo que han hecho hasta ahora su cotización teniendo en cuenta la juventud del jugador y su gran margen de mejora.