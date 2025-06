Rafa Mir habla por primera vez tras su vuelta a Sevilla: "El año pasado no fue fácil para nadie"

Rafa Mir es uno de los nombres propios del verano en el Sevilla Fútbol Club. El delantero regresa tras una infructuosa cesión en el Valencia CF, marcada por una denuncia por un supuesto abuso sexual que finalmente quedó en nada. Ahora, con la llegada de Antonio Cordón y Matías Almeyda, el de Cartagena tiene una nueva oportunidad de quedarse en la capital hispalense. Su relación con Víctor Orta terminó con una pelea entre el exdirector deportivo de la entidad nervionense y el futbolista, situación tensa ya de por sí debido al encontronazo que este último tuvo en la campaña 2023/2024 con Quique Sánchez Flores, quien lo apartó del equipo por decisión técnica.

Tras compartir unas imágenes el pasado lunes entrenando en solitario en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios, el delantero ha atendido a los compañeros de Zona Mixta a la salida de las instalaciones sevillistas para valorar su regreso al conjunto blanquirrojo y cómo afronta un curso 2025/2026 en el que será uno de los cuatro delanteros con los que 'El Pelado' podrá contar, pues hay que recordar que además de la vuelta de Mir también regresa a Nervión el nigeriano Kelechi Iheanacho, sumándose así a Isaac Romero y Akor Adams.

De vuelta con ilusión

Cuestionado acerca de su pronta vuelta a la capital hispalense, hay que recordar que el primer equipo no comienza la pretemporada hasta el 4 de julio, día en el que comienzan los reconocimientos médicos, Rafa Mir ha asegurado que tiene "ganas de estar por aquí, prepararme. El año pasado tuve una pequeña lesión y quería empezar fuerte esta pretemporada". Sobre esas molestias que lo mantuvieron lejos de los terrenos de juego, el delantero no ha querido darle importancia y considera que es cosa del pasado: "Físicamente me encuentro bien. Las molestias han quedado atrás, era la primera lesión que tenía, todo superado, todo bien. Tengo muchas ganas".

Su futuro es una incógnita, y así lo ha reconocido el propio futbolista: "No sé que me depara la temporada, tengo dos años más de contrato. Estoy muy contento en la ciudad y con el equipo". Aunque no parece que vaya a abandonar la ciudad de Sevilla con facilidad, no sería descabellado pensar que puedan llegar ofertas por un delantero cuyo cartel hace apenas cuatro años era de promesa. A la hora de mandar un mensaje a la afición, Rafa Mir ha optado por una posición de esperanza de cara a un curso cuyo devenir es incierto tanto para él como para el club: "Muchas ganas, mucha ilusión. Es una nueva temporada que empieza de cero. El año pasado no fue fácil para nadie, pero esto es un nuevo comienzo".