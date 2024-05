La rajada de Antoñito contra Quique Sánchez Flores y el cambio de Alejo Véliz: "No lo veo lógico"

La derrota del Sevilla ante el Athletic Club no tuvo mayor relevancia que la puramente futbolística. Ningún equipo tenía nada en juego. Los de Ernesto Valverde ya tenían asegurada la quinta plaza, mientras que los nervionenses, ni podían alcanzar Europa... ni descender de categoría. El encuentro fue tranquilo y sirvió más para un triple homenaje a tres leyendas -Jesús Navas, Iker Muniain y Raúl García-, que para ver un fútbol de élite.

Sin embargo, Quique Sánchez Flores tomó una decisión que ha traído mucha cola. El técnico madrileño alineó, de nuevo, a su once tipo, con la novedad, eso sí, de Manu Bueno. El jerezano jugó en lugar de Boubakary Soumaré, sancionado por ver la quinta tarjeta amarilla ante el Cádiz. Esto no fue polémico en absoluto, ya que la afición sevillista se volcó con su cantero, pero sí que existió revuelto en torno a la entrada de Alejo Véliz al campo.

El delantero argentino saltó al campo a falta de veinte segundos para que se cumpliera el añadido y, como se podía prever, el colegiado señaló el final del encuentro sin que pudiera hacer absolutamente nada. Una decisión de Quique Sánchez Flores que ha levantado críticas en redes sociales... y en los medios oficiales del Sevilla. Antoñito, exjugador nervionense y habitual comentarista en la televisión del club, mostró abiertamente su disconformidad con lo sucedido en ese momento: "El último cambio, tengo que ser claro, no lo entiendo".

Su crítica fue más allá, reconociendo que la temporada se le está haciendo extremadamente larga a su equipo: "Tengo que ser claro, ojalá acabe esto ya y empiece a planificar lo del año que viene. Hay cosas que no entiendo. El último cambio, tengo que ser claro, no lo entiendo. Si me pasara a mí, seguro que me afectaría bastante. Salir para veinte segundos no lo veo lógico".

Defensa a Hannibal... y crítica al entrenador

Antes de terminar su discurso, Antoñito también quiso romper una lanza a favor de un jugador que ha pasado 'de puntillas' por Nervión. Uno de los jugadores que eligió Quique Sánchez Flores para disputar minutos en San Mamés fue Hannibal Mejbri. El centrocampista tunecino saltó al césped en torno al 85' y protagonizó alguna buena arrancada.

Antoñito lo defendió y volvió a mostrar su disconformidad con otra decisión del técnico sevillista: "Hannibal, lo poco que se le ha visto, porque no ha jugado, podría haber jugado más minutos en el Sevilla".

Hannibal Mejbri aterrizó en la capital andaluza durante la madrugada del 15 de enero, prveniente del Manchester United. El centrocampista tunecino, convencido por Víctor Orta para recalar en Nervión en calidad de cedido hasta final de temporada, llegó rodeado de un aura de crack.

Sin embargo, bajo las órdenes de Quique Sánchez Flores, ha disputado apenas 100 minutos y tan sólo ha sido titular en un encuentro -ante la Real Sociedad de Imanol Alguacil-. Unos números que han dejado un mal sabor de boca en la afición sevillista y que le llevarán, de vuelta, al Manchester United sin haber podido mostrar su juego.