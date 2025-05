Rakitic desmiente su retirada y la puerta del Sevilla FC sigue entreabierta

Como se suele decir en estos tiempos que corren, hoy es uno de esos días en los que parecía que podía "perecer la redonda". Varias informaciones aseguraban que Ivan Rakitic colgaría las botas a sus 37 años después de una carrera llena de éxitos en la que ha logrado 17 títulos. Con el Sevilla Fútbol Club se proclamó campeón en dos ocasiones de la UEFA Europa League (2014 y 2023), aunque su etapa más exitosa fue en el Fútbol Club Barcelona, donde levantó la Champions League (2015), el Mundial de Clubes (2016), LaLiga (2015, 2016, 2018 y 2019), la Supercopa de Europa (2016), la Copa del Rey (2015, 2016, 2017 y 2018) y la Supercopa de España (2017 y 2019). Fuera de España, con el Shalke 04 consiguió una Copa de Alemania en 2011; y en 2007, con el Basilea, fue campeón de la Copa de Suiza.

Actualmente, el croata milita en el Hajduk Split de su país natal, equipo en el que puede proclamarse campeón del torneo liguero este próximo fin de semana en el que será su último partido como futbolista profesional. Sin embargo, y pese a que medios como Sport o Sportske Novosti aseguraban que la decisión era un hecho, Rakitic ha decidido compartir en su cuenta de Instagram una fotografía con las botas en la mano y un mensaje muy claro: "Gracias por los mensajes. Las emociones son parte del fútbol, aunque aún no he tomado ningún tipo de decisiones o anuncios oficiales. Todavía hay trabajo que hacer antes de colgar las botas".

Uno de los principales motivos por los que los rumores de una posible retirada corrieron como la polvora fue la emoción mostrada por el mediocentro al ser sustituido el pasado fin de semana en el duelo entre su equipo y el Rijeka, que terminó con victoria para el Hadjuk Split por 2-1. Con lágrimas en los ojos mientras se marchaba rumbo al banquillo tras haber dado una asistencia, Ivan Rakitic sabe que se acerca peligrosamente al final de una carrera en la que ha marcado a aficionados de todo el mundo no sólo con su buen hacer en el mundo de los clubes, sino siendo uno de los puntales en la selección de Croacia.

De su regreso a Nervión

Con el Sevilla Fútbol Club afrontando uno de los veranos más complicados de este siglo XXI y la tensión creciendo en Nervión, el que fuera capitán del conjunto hispalense dejó claro hace un par de semanas que no le importaría regresar para ayudar al club en este mal momento: "Todos tienen mi teléfono. A mí igualmente no me quedan 10 años más de fútbol por delante, todos saben lo que yo quiero tanto al Sevilla Fútbol Club como a mi ciudad Sevilla. Da igual en qué posición podría ayudar, yo siempre estaría dispuesto a volver y estar ahí, lo que sea. Yo siempre estoy disponible para para el Sevilla Fútbol Club. Ojalá algún día me llame el presidente, yo estoy preparado".

Rakitic, protagonista por su gol en el último Sevilla-Cádiz / Europa Press

Pese a que su salida fue por la puerta de atrás, no sería de extrañar que Ivan Rakitic terminase volviendo a uno de los equipos que han marcado su carrera como profesional. En lo personal, no cabe duda que el Sevilla Fútbol Club fue el equipo que terminó definiendo su vida, siendo además un ídolo para una afición blanquirroja que sigue huérfana de referentes. Con su regreso al vestuario descartado prácticamente al 100%, el aún futbolista sería un gran candidato para auxiliar a la dirección deportiva o convertirse en una de las caras visibles de la planta noble del Ramón Sánchez-Pizjuán.