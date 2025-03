Romaric, el sorprendente favorito de Luis Aragonés

Con el paso de los años, salen a la luz algunas historias que sorprenden más de lo que hubieran hecho en su momento. Ndri Romaric ha sido el protagonista inesperado de uno de estos casos. En una entrevista concedida a los medios oficiales del Sevilla Fútbol Club, el que fuera entrenador del combinado hispalense, Manolo Jiménez, ha realizado una confesión sobre el mediocentro costamarfileño que ha descolocado a varios aficionados del conjunto de Nervión.

El de Arahal ha confesado que Romaric era una debilidad para Luis Aragonés, que en aquellos años estaba atravesando una etapa dorada al frente de combinado nacional español: "Hay una frase que dijo Luis Aragonés, que era el seleccionador de España cuando yo era entrenador del Sevilla. Le dijo a José María del Nido que el mejor jugador de los 22 era el negro que llevaba el 22. Eso le dijo Luis Aragonés y yo estoy de acuerdo. Técnicamente el mejor. Lo que pasa que no se cuidaba. Era un caso perdido".

Fijo pese a sus problemas

Christian Koffi N'Dri, nombre verdadero de Romaric, disputó 121 encuentros con la elástica del Sevilla Fútbol Club, repartidos entre los años 2008 y 2011. Tras su paso por la entidad blanquirroja, previa cesión en el Espanyol, el mediocentro se marchó libre al Zaragoza, equipo en el que militó solamente una temporada. En Nervión, pese a no explotar como se esperaba de él, el costamarfileño fue un fijo durante su primer año. Unos problemas de rodilla y algo de sobrepeso lo relegaron al banquillo y, pese a que pareció resurgir en la 2010/2011, su etapa como futbolista del cuadro hispalense terminó con más pena que gloria.

Para Manolo Jiménez, Romaric también era una debilidad. De hecho, el propio técnico arahalense era uno de sus principales valedores, y reconoce que aún mantiene la relación con él: "No hace mucho hablé con él y está súper formal, cero alcohol, se cuida al máximo, es entrenador de escalafones inferiores". Cabe destacar que fue el exentrenador sevillista el que le dio una segunda oportunidad en España tras su fracaso en Nervión: "Terminó en el Sevilla y me lo llevé al Zaragoza. Es difícil, hay futbolistas que no pueden ser. Tácticamente era muy listo pero su cuerpo no le daba. Y técnicamente era superior. Para mí de los mejores futbolistas que yo he visto técnicamente, a nivel de competición no".

Monchi y Víctor Orta, firmes defensores

Aunque Monchi era la cabeza visible de la dirección deportiva en aquel momento, fue Víctor Orta el encargado de negociar el fichaje del costamarfileño. El de San Fernando reconoció en una entrevista el por qué de este fichaje, con una fórmula que le sirvió para triunfar durante muchas temporadas: "Romaric, más allá de su peso o no peso, de su forma de ser o de su vida y tal, era el perfil de jugador que ficha el Sevilla. Uno que destaca en un equipo pequeño, en una liga más o menos competitiva y viene aquí. Así llegaron Kanouté, Escudé, Poulsen... Nuestro perfil de fichaje nunca es una estrella. ¿Por qué dije más 'Romarics'? Porque siempre iba a traer ese formato. Siempre alguien que viene de atrás y con hambre".