Saúl se despide de la afición del Sevilla: "La temporada no fue como nos hubiera gustado"

Día de despedidas en el Sevilla a tan solo unos días de comenzar la pretemporada. El club ha anunciado que ni Lokonga ni Saúl Ñíguez continuarán en el conjunto hispalense. En el caso del ilicitano, tenía opción de seguir una temporada más, pero tras no rendir como se esperaba en su primer curso y debido a su elevada ficha, el club ha decidido no prolongar su estancia. El segundo año de cesión podía ser rescindido sin coste, a cambio de dejar una ventana de salida en el mercado estival con un límite de fecha a Saúl por si le llegaba una oferta que le interesara. Ahora tendrá que volver al Atlético.

El centrocampista de 30 años llegó procedente del Atlético de Madrid y esta temporada ha disputado 26 partidos, 19 de ellos como titular, en la que marcó un gol y repartió seis asistencias. La etapa de Saúl en Nervión también se vio lastrada por una grave lesión en el bíceps femoral de su muslo izquierdo, que lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante dos meses. A su regreso, estuvo muy lejos de alcanzar el nivel esperado o el que tuvo en sus inicios a las órdenes de Simeone.

El mensaje de Saúl en sus redes sociales

El futbolista se despidió de la afición sevillista con un mensaje en sus redes sociales: "Ha sido un placer formar parte del histórico Sevilla FC. Desde el primer día no tuve dudas en unirme y, sumado al cariño que me mostró el club, me entregué al máximo. Muchas gracias a todo el equipo directivo, al cuerpo técnico, a mis compañeros y, sobre todo, a la afición, que estuvo siempre ahí apoyando al club en las buenas y en las malas. La temporada no fue como a todos nos hubiera gustado, por diversos factores, pero me quedo con la actitud del equipo y del club para no venirse abajo. Llega un día como hoy y me doy cuenta de que solo se me vienen a la cabeza cosas positivas vividas en el Sevilla FC".

Saúl también fue protagonista de una de las muchas decisiones controvertidas que tomó el club durante la temporada 2024/25. A pesar de estar cedido y ser propiedad del Atlético de Madrid, el ilicitano fue nombrado uno de los capitanes del equipo ante la falta de liderazgo en el vestuario, llegando incluso a portar el brazalete en su tercer partido como jugador del Sevilla, en el encuentro ante el Alavés.