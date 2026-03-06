Sólo dos victorias del Rayo Vallecano en el Ramón Sánchez-Pizjuán

El Rayo Vallecano, que este domingo se enfrentará al Sevilla en la vigésimo séptima jornada, mantiene un historial complicado en el Sánchez-Pizjuán. De los 29 partidos oficiales disputados en terreno sevillista, los madrileños han perdido 24 (83%), han sumado tres empates (10%) y apenas han logrado dos victorias (7%).

En el enfrentamiento más reciente, un gol de Djibril Sow decidió el triunfo sevillista por 1-0. Sin embargo, en los dos partidos anteriores el Rayo sí logró puntuar: 2-2 en la antepasada temporada, con goles de Sow y En-Nesyri para el Sevilla y Óscar Valentín y Álvaro García para los vallecanos; y un 0-1 en la campaña 22/23, obra de Álvaro García.

Curiosamente, el único triunfo franjirrojo en feudo sevillista antes de estos encuentros se registró en el Francisco de la Hera de Almendralejo, durante la última jornada de la Liga 1999/2000, cuando el Sánchez-Pizjuán estaba clausurado. Aquella victoria por 2-3 contó con goles de Bolo, Canabal y Jean-François Hernández, mientras que Juric y Jesuli marcaron para el Sevilla.

En temporadas más antiguas, el Rayo también logró empates: 1-1 en la Liga 79/80, con tantos de Scotta y Marián, y un 3-3 en la campaña 2002/03, donde marcaron Casquero, Reyes y Mauro (en propia puerta) por parte del Sevilla, y Luis Cembranos, Míchel y Peragón por los vallecanos.

Desde entonces hasta la antepasada campaña, los de Vallecas encadenaron una serie de ocho derrotas consecutivas en el Sánchez-Pizjuán, la última en la jornada inaugural de la Liga 2021/22, un 3-0 con goles de En-Nesyri y dos de Lamela.

Seis de estas derrotas se produjeron en Segunda División y dos en Copa del Rey, incluyendo la primera visita histórica del Rayo al Sánchez-Pizjuán en los dieciseisavos de final de la edición 1967/68, cuando cayeron por 7-3, maquillando el marcador con un triplete de Grande frente a los tantos sevillistas de Berruezo (4), Bergara II (2), Pazos y Lora.