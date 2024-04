Sevilla - Mallorca: horario y dónde ver el partido de liga por TV

El Ramón Sánchez-Pizjuán será testigo de uno de los partidos más importantes en la lucha por la permanencia. LaLiga EA Sports llega a su fin y dos rivales directos de la zona baja, Sevilla y Mallorca, se citan en Nervión para disputarse tres trascendentales puntos.

Los nervionenses llegan con cierto margen -nueve puntos- al duelo, en el que podrían, incluso, sellar prácticamente su permanencia en la categoría de oro del fútbol español. Una decepcionante temporada en forma de pesadilla que está cerca de acabarse. Por parte de los mallorquines, les espera un final de temporada, de no sacar puntos importantes en Nervión, muy complicado. A seis del Cádiz, equipo que marca el descenso.

Sevilla - Mallorca: horario y dónde ver el partido

El próximo lunes 22 de abril, Sevilla y Mallorca se verán las caras en el feudo nervionense. El partido, correspondiente a 32ª jornada de LaLiga EA Sports, comenzará a partir de las 21.00 horas y se podrá seguir por televisión o dispositivos móviles a través de los canales de Gol Televisión.

Dos bajas

A priori, el Mallorca llegará al partido sin bajas, algo que no ocurrirá, seguro, en el plantel sevillista. Los de Quique Sánchez Flores se han ejercitado a partir del jueves -han tenido tres días de descanso por la Feria- y, salvo algún infortunio, únicamente tendrá dos ausencias confirmadas.

Además de Djibril Sow, quien se perderá lo que resta de temporada, Kike Salas no estará en el choque por acumulación de tarjetas amarillas. El de Morón de la Frontera es un fijo para el técnico madrileño, por lo que se trata de una sensible baja. Para sustituirle, Marcos Acuña ha vuelto a la dinámica grupal y gana enteros para completar la defensa, aunque la presencia, o no, de Lucas Ocampos podría cambiar por completo la idea del once para Quique Sánchez Flores.