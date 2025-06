La sevillista Alba Cerrato, campeona del Europeo Sub 19 con España

Las jugadoras de la selección española sub 19 celebran el europeo con Alba Cerrato a la izquierda de la imagen

La selección española sub 19 goleó a Francia (0-4) en la final del europeo sub 19 femenino. El conjunto español logra su séptimo título en esta categoría, el cuarto consecutivo. Un título que le convirte en la selección más laureado con una corona más que Alemania. Parte de este logró es de la sevillista Alba Cerrato, que ya conquistó el sub 17 el año anterior en el que marcó siete goles en la fase final.

La jugadora de apenas 18 años de edad y natural de Córdoba no fue una de las elegidas en el once titular del seleccionador Javier Lerga. Salió en el 70' justamente después de que Clara Serrajordi logrará el 0-3 para poner tierra por medio. La futbolista del cuadro hispalense disputó los últimos 20 minutos de la final tras entrar sustituyendo a la madridista Marisa. Cerrato ha disputado todos los encuentros del Europeo Sub-19, aunque sólo en la derrota contra Portugal en el encuentro de la fase de grupos fue titular.

La cordobesa está teniendo cada vez más protagonismo en el Sevilla Femenino. La pasada temporada sólo jugó siete encuentros y este curso con David Losada ha disputado 22 encuentros, aunque sólo uno de titular. En la 2024/25 ha marcado dos goles y ha dado dos asistencias.

Alba Cerrato emula a jugadoras como Aitana Bonmatí y Alexia Putellas

La sevillista al igual que Laia López, Amaya García, Emma Moreno, Irune Dorado, Clara Serrajordi y Celia Segura también estuvieron en la selección española que ganó el Europeo femenino sub17 de 2024. Emulan a 15 jugadoras anteriores (de España y Alemania) que ganaron ambas competiciones, entre ellas Aitana Bonmatí, Alexia Putellas, Ona Batlle y Patri Guijarro.