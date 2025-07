Estos son los jugadores del Sevilla FC que no comenzaran la pretemporada junto a sus compañeros

Tras el segundo día de reconocimientos médicos, el Sevilla Fútbol Club de la temporada 2025/2026 vivirá su primer entrenamiento este domingo a partir de las 08:45 en la Ciudad Deportiva José Ramón Cisneros Palacios. Matías Almeyda, que ha vuelto a ser protagonista en las redes sociales del combinado hispalense con un vídeo en el que da por iniciada la pretemporada, dirigirá su primera sesión al frente de una plantilla a la que conoce casi al completo. El técnico argentino se ha dejado ver por las instalaciones de la Carretera de Utrera durante esta semana, haciéndose poco a poco con su nuevo hábitat de trabajo.

Sin embargo, el flamante entrenador sevillista no podrá contar con todos sus jugadores desde el primer día. Cabe recordar que el curso cerró con una fecha FIFA que contó con nueve jugadores del conjunto hispalense: Orjan Nyland, Loïc Badé, Lucien Agoumé, Juanlu Sánchez, Dodi Lukebakio, Djibril Sow, Nemanja Gudelj, Kelechi Iheanacho y Leandro Antonetti; por lo que se espera que todos estos futbolistas, a excepción del puertorriqueño que ya se encuentra en la capital hispalense, se incorporen algo más tarde junto al resto de sus compañeros.

Agoumé y Sow, ante Januzaj. / Antonio Pizarro

Dudas y descartes

De la lista anterior, los rumores rodean Djibril Sow. El mediocentro suizo, cuyo paso por la entidad blanquirroja puede calificarse como discreto, tendría encima de la mesa distintas ofertas para regresar a Alemania, país del que salió rumbo a la capital andaluza. Sin embargo, desde el entorno del futbolista aseguran que, de momento, le haga replantearse su salida del club nervionense. Por su parte, los casos de Loïc Badé y Dodi Lukebakio son una auténtica incógnita para el sevillismo. Tanto el galo como el belga son dos jugadores con buen cartel, y la necesidad de vender en este mercado estival invita a pensar que podrían terminar abandonando la disciplina hispalense.

Uno que regresará después de las vacaciones y haber estado con su selección es Kelechi Iheanacho, que defendió durante la segunda mitad de la temporada la elástica del Middlesbrough inglés. Pese a que Matías Almeyda tiene la última palabra y se desconoce su opinión acerca del delantero nigeriano, los números de su último curso deberían ser una referencia para el técnico argentino, que cuenta con cuatro delanteros en el Sevilla Fútbol Club de los cuales dos regresan tras sus cesiones.

Isaac, Juanlu, Agoumé y Carmona, en un rondo de entrenamiento. / Juan Carlos Muñoz

Vacaciones prolongadas

Juanlu Sánchez y Lucien Agoumé serán los últimos en incorporarse a las órdenes de su nuevo entrenador, ya que ambos alcanzaron la fase eliminatoria del pasado Europeo sub 21. Teóricamente, el quinteño debería incorporarse algunos días antes, pues la selección española cayó en cuartos mientras que Francia lo hizo en semifinales, por lo que deberán pasar un par de semanas hasta que Almeyda pueda contar con toda su plantilla al completo, a expensas de lo que pueda ocurrir en un mercado de fichajes en el que Antonio Cordón deberá trabajar a destajo para poder, no sólo acometer fichajes, sino inscribir a aquellos jugadores que aún no lo están.