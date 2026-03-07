Sow, motivado ante una de sus víctimas favoritas

Djibril Sow se medirá al Rayo Vallecano, una de sus víctimas favoritas en LaLiga junto al Villarreal, los dos únicos equipos en España que les ha marcado dos goles.

El centrocampista suizo ya fue protagonista la última vez que se enfrentaron ambos equipos en el Ramón Sánchez-Pizjuán, anotando el gol del triunfo del equipo, entonces dirigido por García Pimienta. También marcó al conjunto rayista en 2023, en un partido en el que el Sevilla logró puntuar en casa tras ir 0-2 en contra, abriendo Sow el camino al recortar distancias, que después igualó En-Nesyri.

Mañana buscará por tercera vez consecutiva marcar al Rayo en Nervión y llega al encuentro en uno de sus mejores momentos de la temporada. El suizo, que al principio le costó adaptarse al juego de Matías Almeyda, ha ido de menos a más y ya anotó ante el Alavés y en la siguiente jornada ante el Getafe dando el triunfo al Sevilla por la mínima. Además, en el último encuentro volvió a aportar, aunque no fue con un gol, sino asistiendo a Isaac Romero en el gol del 2-2 en el derbi celebrado en el Estadio de La Cartuja.

A Sow se le da especialmente bien enfrentarse al equipo madrileño y es que no ha perdido en ninguno de los cinco encuentros disputados contra ellos, con un balance de tres victorias y dos empates.