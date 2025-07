Del "sueño" de Almeyda a la "recostrucción" de Del Nido Carrasco

El Sevilla dio el pistoletazo de salida a la temporada 2025-26, un nuevo proyecto encabezado por Matías Almeyda que debe ser el de la "reconstrucción", según José María del Nido Carrasco, tras dos campañas en las que el equipo sufrió para firmar la permanencia.

El entrenador argentino saludó uno a uno a sus nuevos futbolistas, con los que ya hablará "individualmente" más adelante. El técnico sabe que tiene una oportunidad en su carrera y agradeció a los dirigentes nerviosenses tener esta "oportunidad". Consciente de la situación del club, su discurso giró sobre la unión y el trabajo para afrontar "este lindo reto”. “Venimos trabajando desde hace 14 años y para nosotros va a ser un lindo reto, pero creemos en los retos en equipo. Es fundamental que estemos todos juntos, con honestidad, con sinceridad, con un excelente diálogo y con ganas. Hoy para mí arranca un sueño”, aseguró el preparador sevillista, que recordó sus inicios: “Fui futbolista y los futbolistas vivimos de sueños. Yo nací futbolista y voy a morir futbolista. De ser ex futbolista me convertí en entrenador. Todo lo que sienten ustedes ahora lo sentí y lo sigo sintiendo. Elegí esto, porque me gusta ganar y no entiendo una manera de ganar que no sea estando todos juntos. En el fútbol nadie gana con las palabras sino con los hechos, así que hay que trabajar”, finalizó.

Antes tomó la palabra Del Nido Carrasco, quien dijo a la plantilla que “arranca la temporada 2025-26”, antes de dar la bienvenida a las caras nuevas (Almeyda, Alfon y Cordón): “Ellos vienen al Sevilla porque tienen lo que necesitamos nosotros cara a esa reconstrucción que tenemos que hacer. Ilusión, ambición...; no les asusta el reto y vienen con toda la energía y toda la fuerza del mundo para, entre todos, dar la vuelta a esta situación. Y como digo, es el momento de reconstrucción y es el momento de recuperar las señas de identidad que sí nos han hecho ser exitosos”, indicó el máximo dirigente sevillista ante los futbolistas.

También se dirigió al grupo Antonio Cordón, aunque de manera poco behemente: “Creo que es un reto muy bonito el que todos juntos vamos a tener durante estos años y hoy comienza este reto. El presidente tiene que cambiar el club, hay que cambiarlo de mentalidad, hay que cambiarlo de hábitos, hay que cambiarlo y darle una pintura nueva. Esto es el Sevilla. Nada más”, dijo.