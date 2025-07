Suso: "Del Nido Carrasco quería que me quedara"

Suso ya viste de amarillo. El futbolista fue presentado por el club gaditano y habló sobre su salida del Sevilla, durante un acto en el que estuvo arropado por otro ex nervionense como Juan Cala, ahora director deportivo del Cádiz y que aseguró para asegurar que el fichaje del atacante "era una prioridad absoluta porque respresenta lo que quiere el club en el proyecto: carácter, ambición y sentimiento de pertenencia".

Ese sentimiento también lo mostró en el Sevilla durante varias temporas e incluso pudo ser una más, ya que el futbolista reconoció que José María del Nido Carrasco, presidente del conjunto hispalense, quería que continuase. "Me senté con José María del Nido (el actual presidente del club de Nervión) y me dijo que le gustaría que me quedase, porque era año de transcición. Se lo agradecí, pero tenía una idea en la cabeza. Pensaba que había terminado mi ciclo en el Sevilla. La gente allí está contenta conmigo y yo también con ella", aseguró el futbolista, que tenía claro que era el momento de regresar a casa: "He demostrado que podría estar en 20 millones de sitios antes que aquí. Tenía una oferta importante en Arabia, me ofrecían diez veces más que aquí, pero no era un tema económico sino de corazón, que lo he puesto en la mesa".

Suso tiene claro que llega al equipo amarillo "a ayudar" con lo que sabe hacer y aportar esa experiencia que ha tomado en los años malos del Sevilla en los que "el equipo no estuvo bien", para "dar consejos desde mi experiencia, sobre todo a los más jóvenes y entre todos llegar al objetivo que es estar arriba". Y es que no hay otro reto que no sea el ascenso. "Tenemos que estar arriba este año, el Cádiz tiene que estar metido en los puestos altos y luchar por ascender porque el Cádiz tiene que estar en Primera".