Acuña puede ser la gran ausencia del Sevilla ante el Atlético de Madrid

El argentino Marcos Acuña, que regresó este jueves a los entrenamientos del Sevilla tras su presencia en la concentración de la albiceleste, puede ser la baja más importante para Julen Lopetegui en el partido ante el Atlético este sábado en Nervión.

El entrenador vasco ha desvelado que el lateral izquierdo tiene problemas físicos y que esperará a su evolución durante el día para ver si puede entrar en la convocatoria.

"Marcos Arrastra unas molestias y valoraremos su entrada en la convocatoria. Ya arrastraba problemas en la segunda parte con el Villarreal, no ha podido superarlos al cien por cien durante su estancia con Argentina y ahora estamos en el último tramo de espera a ver si podemos contar con él para mañana”, ha asegurado el técnico que ha recordado también que Marcao sigue lesionado.

"Sigue lesionado, no es que esté en forma o no. Sigue lesionado y no tiene el alta médica. Una vez que tenga el alta médica valoraremos su estado de forma con nosotros. Todavía no ha entrenado con nosotros y ojalá sea cuanto antes. A partir de ahí una cosa es el alta médica y otra es el alta competitiva, que cuanto más tiempo pasa más difícil se hace”, subrayó.

Tecatito Corona, aún convaleciente de su operación de tobillo, es otra de las bajas seguras ante el Atlético, choque para el que Lopetegui recupera a Lamela tras cumplir sanción.